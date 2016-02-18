Закон, что дышло: Дмитрий Быков встал на защиту русских пословиц, которые "обидели" МВД РФ

Российский поэт и журналист Дмитрий Быков считает абсурдным недавнее решение Верховного суда Карелии о запрете двух российских пословиц о законе.

Об этом сообщает Joinfo.ua.

Он уверен, что эти поговорки никак не относятся к МВД.

Недавно Верховный суд Карелии рассмотрел дело о присутствии оскорбительных для российской полиции выражений в журналистском материале, опубликованном летом 2015 года в издании "Северные берега". Постановлением суда две пословицы о законе были официально запрещены. Российский журналист и писатель Дмитрий Быков считает, что это решение абсурдно.

Напомним, что в журналистском материале содержались поговорки "закон, что дышло — куда повернешь, туда и вышло" и "законы святы, да законники — лихие супостаты". По словам Дмитрия Быкова, если действительно рассматривать этот вопрос, то пословицы "оскорбляют честь тех законников, которые были давным-давно".

Дмитрий Быков отметил, что это устаревшие пословицы и их истинный смысл несколько туманен для современного человека. "Что касается чести и достоинства тогдашних судейских, то, наверное, да, действительно она уязвлена. Но дело в том, что они умерли давно, поэтому защищать их честь и достоинство мне кажется неуместным", — отметил писатель.

Быков отметил, что поговорка "без труда не выловишь и рыбку из пруда" сомнительная, так как задевает проблемы экологии, а пословицу "что совой о пень, что пнём о сову, а все сове больно" можно рассматривать с точки зрения пропаганды жестокого обращения с животными.

Напомним, поэт-оппозиционер Дмитрий Быков написал стихотворение, посвященное выступлению певицы Аллы Пугачевой в Госдуме РФ с критикой законопроекта об организации концертов в РФ.