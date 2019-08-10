Украинцы забудут об убитых на Донбассе ради дружбы с РФ – Венедиктов / Эхо Москвы

Главный редактор радио Эхо Москвы Алексей Венедиктов, собравшийся открыть в Киеве украинское представительство, уверен, что об убитых Россией воинах ООС украинцы забудут, как только закончится война на Донбассе.

"Скажу цинично и прошу сразу меня простить матерей и родственников погибших. Вы говорите: не забудется. Но оно перейдет в такую память… холодную. Потому что была война с нацистской Германией. Слово "немец" было ругательное. Могилы советских людей, украинцев в огромном количестве просто. Вот когда сейчас приезжают коллеги из Германии, вы это вспоминаете?" – высказал свое мнение Венедиктов в программе Гордон на телеканале Наш.

Читайте такжеБезсмертный рассказал, как должна была поступить Украина после гибели морпехов на ДонбассеПо его словам, единственное, что в украинцах поддерживает память о воинах, погибших на Донбассе, – это продолжающаяся там война. А вот стоит ей закончиться – и о смертях и потерях забудут довольно скоро.

"Я вам говорю цинично и злобно… Потом придут ваши дети, и они будут холодно знать факт: да, была война, но сейчас же мы дружим", – заявил он.

Ранее Венедиктов заявил, что на Донбассе происходит гражданская война. По его словам, россияне, которые воюют на стороне боевиков Донбасса, являются наемниками частных военных компаний.

Война на Донбассе: фото

Фотограф из Германии показал снимки донбасских детей: