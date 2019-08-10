Украинцы забудут об убитых на Донбассе ради дружбы с РФ – Венедиктов

Журналист признал, что его заявление – "циничное и злобное".
Главный редактор радио Эхо Москвы Алексей Венедиктов, собравшийся открыть в Киеве украинское представительство, уверен, что об убитых Россией воинах ООС украинцы забудут, как только закончится война на Донбассе.
"Скажу цинично и прошу сразу меня простить матерей и родственников погибших. Вы говорите: не забудется. Но оно перейдет в такую память… холодную. Потому что была война с нацистской Германией. Слово "немец" было ругательное. Могилы советских людей, украинцев в огромном количестве просто. Вот когда сейчас приезжают коллеги из Германии, вы это вспоминаете?" – высказал свое мнение Венедиктов в программе Гордон на телеканале Наш.
Читайте такжеБезсмертный рассказал, как должна была поступить Украина после гибели морпехов на ДонбассеПо его словам, единственное, что в украинцах поддерживает память о воинах, погибших на Донбассе, – это продолжающаяся там война. А вот стоит ей закончиться – и о смертях и потерях забудут довольно скоро.
"Я вам говорю цинично и злобно… Потом придут ваши дети, и они будут холодно знать факт: да, была война, но сейчас же мы дружим", – заявил он.
Ранее Венедиктов заявил, что на Донбассе происходит гражданская война. По его словам, россияне, которые воюют на стороне боевиков Донбасса, являются наемниками частных военных компаний.
Война на Донбассе: фото
Фотограф из Германии показал снимки донбасских детей:
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.