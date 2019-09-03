Познер объяснил, почему советский человек был уродом

Советский человек являлся своего рода уродом, сказал Владимир Познер / Скриншот

Российский телеведущий Владимир Познер полагает, что советский человек был своего рода уродом.

В СССР человек говорил не то, что думал, рассказал ведущий в интервью YouTube-каналу И грянул Грэм.

По словам собеседника, он верил, что в Советском союзе справедливое общество, где нет бедных и богатых.

"На самом деле вот этот "советский человек" был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое…", - заявил Познер.

Ранее директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович говорил, что благодаря Майдану украинцы начали активно преодолевать "совок" у себя в головах.