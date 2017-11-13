Вятрович рассказал, как украинцы борются с "совком" в головах

Украинцы сейчас очень активно преодолевают "совок" у себя в головах, что стало возможным благодаря Майдану, поскольку он был реакцией на попытку власти вернуть нас в советское прошлое.

Об этом директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович рассказал на чате в "Главреде".

По словам собеседника, "проблема советского мышления — не только в истории, в каких-то символических вещах, но и в подходах к жизни в целом".

"Украинцы сейчас очень активно преодолевают "совок" у себя в головах. И это стало возможным благодаря Майдану, потому что Майдан был реакцией на попытку власти вернуть нас в советское прошлое. Поэтому реакцией украинцев стало своего рода антисоветское восстание", — отметил эксперт.

Гость добавил, что "этот процесс еще более усилился российской агрессией, которая в полной мере опирается именно на советскую ментальность, советские мифы и стереотипы, а это спровоцировало еще большее отторжение всего советского у украинцев".

"Поэтому так легко прошли масштабные процессы декоммунизации, на которые Украина не могла решиться на протяжении последних 25 лет, и поэтому так легко происходит переосмысление украинской истории и лишение советских мифов", — подчеркнул историк.

"Но проблема советского мышления — не только в истории, не только в каких-то символических вещах, но и в подходах к жизни в целом. К сожалению, одним из элементов "совка", который продолжает жить в украинцах, является патернализм. Это стремление не самому, а делегировать кому-то другому решать свои проблемы. А также — отсутствие иммунитета на политический популизм", — сказал директор.

"Украинцы очень легко верят популистским заявлениям. Отсутствие политической памяти тоже. Ее суть заключается в том, что политики нам могут обещать ежегодно совершенно противоположные вещи, но никакой ответственности за это не несут, потому что у нас не помнят, что вчера этот политик был "левым", а сегодня стал "правым", а завтра станет еще каким-то. Все это — остатки того, что нас воспитывал "совок". И над этим нужно еще очень серьезно работать", — заявил он.

Ранее Владимир Вятрович говорил, что россияне постоянно высокомерно относились к украинцам, поскольку всегда считали их своеобразными туземцами или аборигенами по отношению к имперскому центру, которым была РФ.