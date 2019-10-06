Скандал из-за лайка: МИД Турции заставил объясниться дипломата США

Посольство США назвало лайк "ошибкой".
Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах США в Анкаре Джеффри Ховеньера для дачи объяснений про лайк, который он поставил в Twitter с официального аккаунта дипмиссии.
Лайк официального аккаунта дипмиссии появился под постом турецкого журналиста Эргюна Бабахана, который вынужденно живет вне Турции из-за поддержки Фетхуллаха Гюлена, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в турецком МИДе.
Пост Бабахана был о том, что жителям Турции стоит подготовиться к политической жизни без лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели, который испытывает проблемы со здоровьем.
Интересно, что партия националистического движения является союзником Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Посольство назвало лайк под постом Бабахана "ошибкой" и извинилось за него в твиттере.
"Мы приносим извинения за ошибку, которая произошла на нашем аккаунте в Twitter вчера. Мы не ассоциируем себя с Эргюном Бабаханом и не поддерживаем и не соглашаемся с содержанием его твита. Мы еще раз сожалеем об этой ошибке", - сказано в посте.
Ранее стало известно, что в Турции серьезно ранен дипломат из Беларуси.