"Нападение психа и суицид": в Турции серьезно ранен дипломат из Беларуси

25 июля 2019, 07:50

Белорусский дипломат ранен из огнестрельного оружия, узнали журналисты.

Александр Поганшев ранен — В Турции серьезно ранен белорусский дипломат Александр Поганшев
В Турции серьезно ранен белорусский дипломат Александр Поганшев / SKELET-info

В столице Турции Анкаре советника посольства Беларуси в турецком государстве Александра Поганшева ранил психически неуравновешенный турок.

Дипломат получил огнестрельное ранение и находился в больнице в тяжелом состоянии, сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз, пишет РИА Новости.

По данным источника агентства, на Поганшева, гулявшего в парке Дикмен с сыном, напал психически больной человек, после нападения злоумышленник застрелился дома.

Собеседник добавил, что дипломат перенес операцию. "Психически больной человек встретился с нашим дипломатом случайно... Нападавший открыл огонь по советнику, в него попали 4 пули, сын невредим. Они убегали от стрелявшего", — отметил источник.

Губернатор Анкары Васип Сахин сообщил, что, по предварительным данным, нападение на Поганшева не связано с политикой, сообщает Hürriyet. Чиновник подтвердил информацию СМИ, что на дипломата напал полковник в отставке, который жил с ним в одном доме. Сахин добавил, что инцидент произошел из-за спора.

Напомним, в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки Россия глазами турок вооруженный человек в костюме с галстуком восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Андрея Карлова, стрелка ликвидировали.

Дипломата попал в больницу с тяжелыми ранениями, а позже — умер. Позже СМИ узнали имя злоумышленника — Мэрт Алтынташ, он был членом спецподразделения полиции Анкары.

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