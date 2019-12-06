Россия заблокировала декларацию ОБСЕ из-за Крыма

Делегация РФ настаивает на исключении из декларации упоминаний аннексированного Крыма.
Российская Федерация потребовала исключить вопрос аннексированного Крыма из проекта декларации 26-го ежегодного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
В рамках этого заседания подготовлен проект декларации, в которой отражены результаты рассмотрения ситуации в Украине, рассказал он в обращении, которое опубликовано в Facebook.
В этом проекте сказано, что "ОБСЕ следует и впредь уделять внимание временно оккупированному Крыму, используя для этого все инструменты ОБСЕ".
Читайте такжеВернуть Крым: Зеленский предложил новый формат переговоровЧубаров заявил, что "делегация Российской Федерации настаивает на исключении из указанного документа любых упоминаний Крыма".
В этой связи он от имени Меджлиса призывает глав МИД всех стран - участниц ОБСЕ "не поддаваться на шантаж российской делегации".
О блокировании Россией декларации ОБСЕ по Крыму также рассказал украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов.
Он вместе с еще одним бывшим политзаключенным Романом Сущенко рассказывали на мероприятии про российскую агрессию.
"Мы говорим про российскую агрессию, наших пленных, а враги тем временем блокируют внесение в итоговую резолюцию вопрос деоккупации Крыма", – написал Сенцов на своей странице в Facebook.
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Отметим, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в своей речи во время мероприятия сказал, что международное сообщество, в частности ОБСЕ, не должно забывать об аннексии Крыма Россией.
В Братиславе 5-6 декабря проходит заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.