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Россия заблокировала декларацию ОБСЕ из-за Крыма

6 декабря 2019, 10:41

Делегация РФ настаивает на исключении из декларации упоминаний аннексированного Крыма.

Крым фото
РФ настаивает на исключении из декларации упоминаний Крыма / Reuters

Российская Федерация потребовала исключить вопрос аннексированного Крыма из проекта декларации 26-го ежегодного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В рамках этого заседания подготовлен проект декларации, в которой отражены результаты рассмотрения ситуации в Украине, рассказал он в обращении, которое опубликовано в Facebook.
В этом проекте сказано, что "ОБСЕ следует и впредь уделять внимание временно оккупированному Крыму, используя для этого все инструменты ОБСЕ".

Читайте такжеВернуть Крым: Зеленский предложил новый формат переговоровЧубаров заявил, что "делегация Российской Федерации настаивает на исключении из указанного документа любых упоминаний Крыма".

В этой связи он от имени Меджлиса призывает глав МИД всех стран - участниц ОБСЕ "не поддаваться на шантаж российской делегации".

/ Facebook.com/dogrujol

О блокировании Россией декларации ОБСЕ по Крыму также рассказал украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов.

Он вместе с еще одним бывшим политзаключенным Романом Сущенко рассказывали на мероприятии про российскую агрессию.

"Мы говорим про российскую агрессию, наших пленных, а враги тем временем блокируют внесение в итоговую резолюцию вопрос деоккупации Крыма", – написал Сенцов на своей странице в Facebook.

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Отметим, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в своей речи во время мероприятия сказал, что международное сообщество, в частности ОБСЕ, не должно забывать об аннексии Крыма Россией.

В Братиславе 5-6 декабря проходит заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Россия Крым ОБСЕ Олег Сенцов Рефат Чубаров Украина
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