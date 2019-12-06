Украина обвинила Россию в размещении ядерного оружия в Крыму

В Киеве считают, что Россия уже свозит в Крым ядерное оружие / most.life

Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление о милитаризации Россией аннексированного полуострова Крым, а также в превращении в военную базу.

"Одна из государств-гарантов, Российская Федерация, грубо нарушила свои обязательства по Меморандуму и базовые принципы международного права, оккупировав часть суверенной территории Украины и инициировав вооруженный конфликт на Донбассе. Сегодня Россия активно милитаризует территорию оккупированного Крыма, уже превратив его в мощную военную базу. Учитывая стратегическое расположение Крыма, потенциальное размещение ядерного оружия Россией на его территории ставит под угрозу режим Договора о нераспространении ядерного оружия и глобальную систему безопасности в целом и, соответственно, требует адекватной реакции международного сообщества", - говорится в заявлении МИД Украины по случаю 25-летия подписания Будапештского меморандума.

В ведомстве подчеркнули, что Киев продолжает считать Будапештский меморандум политико-правовой основой обеспечения своей безопасности со стороны США, Великобритании, Франции и Китая и требуют от России соблюдать свои обязательства по данному документу. Как отмечается, Украина выполнила все обязательства в рамках меморандума, реализовав мероприятия по разоружению, когда Кремль нарушил свои обязательства.

По информации МИД, Украина ценит действия США, Франции и Великобритании за неизменную поддержку целостности и суверенитета, усиление обороноспособности и учреждение санкций против России.

Как известно, в 1994 году Киев, Москва, Лондон и Вашингтон подписали Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказалась от размещенного на ее территории советского ядерного оружия. Страны-участники гарантировали территориальную целостность украинского государства.

Как ранее сообщалось, президент Франции Эммануэль Марон, заявил, что не все государства-члены Североатлантического альянса считают Россию врагом.

Напомним, ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО является "самым успешным в истории", но у него есть также сильный враг в лице России, который в последнее время всё чаще напоминает о себе.