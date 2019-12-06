В МИД Украины рассказали, как и во что РФ превращает Крым

Военная база РФ в Крыму / ИноСМИ

В РФ все делают для того, чтобы превратить аннексированный полуостров Крым в военный полигон и, затем, обустроить крепкий плацдарм агрессивных действий в Черноморском регионе.

Такую информацию в интервью порталу Укринформ озвучил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Полуостров превращается в военный полигон. Оттуда вытесняют крымских татар и украинцев, завозят туда население с территории РФ, чтобы создать плацдарм для дальнейших агрессивных действий в Черноморском регионе. И это не просто слова. Российская экономика переживает не лучшие времена", - сказал Боднар

Напомним, ранее в аннексированном Крыму "изошли пеной" из-за украинской базы на Азове