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В МИД Украины рассказали, как и во что РФ превращает Крым

6 декабря 2019, 03:17

По теме российских планов на аннексированный Крым детально высказался замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Военная база
Военная база РФ в Крыму / ИноСМИ

В РФ все делают для того, чтобы превратить аннексированный полуостров Крым в военный полигон и, затем, обустроить крепкий плацдарм агрессивных действий в Черноморском регионе.

Такую информацию в интервью порталу Укринформ озвучил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар. 

"Полуостров превращается в военный полигон. Оттуда вытесняют крымских татар и украинцев, завозят туда население с территории РФ, чтобы создать плацдарм для дальнейших агрессивных действий в Черноморском регионе. И это не просто слова. Российская экономика переживает не лучшие времена", - сказал Боднар

Напомним, ранее в аннексированном Крыму "изошли пеной" из-за украинской базы на Азове

Россия МИД военная база аннексия Крыма
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