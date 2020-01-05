В России от рака желудка умер успешный онколог Павленко

Онколог Андрей Павленко умер от рака / Фейсбук Андрей Павленко

В России в возрасте 39 лет умер известный хирург-онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, у которого в 2018 году диагностировали рак желудка.

По информации, Павленко умер 5 января, в воскресенье.

Добавим, 1 января Павленко опубликовал прощальное сообщение на своей странице в Фейсбуке, в котором рассказал, что за последние два месяца болезнь "не оставила шансов" и призвал не опускать руки другим людям с онкологией.

"Друзья! Мой жизненный путь завершается!", - начал свое сообщение онколог.

"Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло" — написал Павленко.

Добавим, под сообщением всего за несколько часов до смерти медика граждане предлагали ему помощь колдунов в лечении рака.

"Здравствуйте. ми хотим помоч. у меня мама лечить людей она хочеть помоч ему если не трудно дайте номер телефон андрей", - оставил сообщение некий пользователь Сети.

"В Индию я дам контакты", - добавил другой пользователь Сети.

"Андрей, доброй ночи.Есть внутренняя потребность вам помочь. Быть посредником между вами и людьми, которые помогут вам пообщаться с вашим высшим я и наставником. Для понимания, очищения на тонком плане и легкого перехода. Простите, если ценично звучит. Искренне есть желание помочь вам.Напишите вы или ваша супруга. Дам вам контакты гипнолога и слипера-контактера.Можно будет провести чистку астрального тела, поднять вибрации и много чего", - добавила Надежда Сизова.

"Не несите ахинею! После всех этих колдунов больным становится еще хуже, чем до обращения к этим служителям нечисти! Вначале может стать лучше, но потом намного хуже! Побоялись бы такое даже предлагать!", - ответил некто под ником Скай Флер.

К слову, о смерти онколога сообщили российские СМИ со ссылкой на его жену Анну.

Павленко выложил в Сеть последние семейные фото / скриншот

Весной 2018 года у Андрея Павленко диагностировали рак желудка. После этого он начал вести блог "Жизнь человека" на сайте "Такие дела", в котором делился тем, как лечит рак и как вообще происходит лечения онкозаболеваний в России.

Напомним, ранее актриса и звезда КВН Евгения Жарикова умерла от рака желудка 4 стадии 7 октября в возрасте 39 лет. Участница команды Сборная Снежнегорска несколько месяцев лечилась в лучших больницах не только России, но и стран Европы и Малой Азии.