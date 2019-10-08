Умерла Евгения Жарикова: причины смерти, личная жизнь, участие в КВН

Евгения Жарикова умерла от рака желудка 4 стадии 7 октября в возрасте 39 лет. Участница команды Сборная Снежнегорска несколько месяцев лечилась в лучших больницах не только России, но и стран Европы и Малой Азии.

О смерти Евгении Жариковой сообщил ее муж - Сергей Жариков в соцсети Вконтакте.

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"Дорогие друзья,все кто откликнулся на наш зов о помощи.К огромному сожалению нам не удалось спасти Женю.Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве.Еще раз спасибо всем кто не остался равнодушен.Пусть у вас в жизни всё будет хорошо", - написал Сергей Жариков.

Евгения Жарикова: болезнь

Подозрения на рак у Евгении Жариковой появились еще летом, обследование в Израильском центре она прошла в конце сентября 2019 года. Обследование оказалось фатальным - у Жариковой обнаружили саркому желудка 4 степени, которую попытались лечить облучением и медикаментозно, так как опухоль была неоперабельной.

Муж Сергей собирал на ее лечение деньги, но все оказалось безуспешно.

Евгения Жарикова: КНВ

Вечером 7 октября Сборная Снежногорска должна была сыграть в Полуфинале Высшей Лиги КВН в Москве, но теперь игра, вероятно не состоится.

Как известно, Сборная Снежногорска — чемпионы Мурманской лиги и полуфиналисты Высшей лиги МС КВН сезона 2019 года.

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Евгения Жарикова: семья

Евгения Жарикова была замужем за Сергеем Жариковым, они вместе играли в Сборной Снежногорска.

У Евгении и Сергея две дочери, которым тяжело придется без мамы. Фанаты уже передают им свои соболезнования.

КВН Сборная Снежногорска - 2019 Голосящий КиВиН смотреть онлайн:

"Наши соболезнования. За девчонок сердце разрывается", "Как же так, такая молодая, красивая, пусть земля ей будет пухом", — пишут в комментариях поклонники творчества "Сборной Снежногорска".

Ранее в сети появилась информация,что Анастасия Завортнюк умерла в больнице в Москве.