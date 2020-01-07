В Иране прощаются с убитым генералом Сулеймани: десятки погибших и сотни пострадавших

Касем Сулеймани / Reuters

В Иране во вторник, 7 января, прощались с убитым генералом Касемом Сулеймани. На юго-востоке страны в городе Керман во время похоронной процессии произошла давка.

Глава Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейн Куливанд сообщил местному агентству Fars, что в результате давки погибли 40 человек, а еще 213 получили различные травмы.

Кроме того, сообщается, что из-за большого числа желающих принять участие в церемонии прощания с Сулеймани было принято решение перенести похороны.

Отмечается, что на церемонию прощания пришли сотни тысяч иранцев, что и привело к давке.

Как ранее сообщал Главред, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что в стране разработали 13 вариантов мести США за убийство генерала Касема Сулеймани.