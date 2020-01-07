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"Исторический кошмар": в Иране пригрозили США местью за убийство генерала Сулеймани

7 января 2020, 13:00

Али Шамхани указал, что разработали 13 вариантов ответа Вашингтону.

Касем Сулеймани
Касем Сулеймани / farsnews.com

Иран разработал несколько сценариев мести США из-за убитого генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани, всего таких вариантов 13.

"На сегодняшний момент в Совбезе было представлено 13 вариантов мести", – цитирует ТАСС иранского чиновника.

При этом он указал, что "даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США". Кроме того, Шамхани считает, что США уязвимы перед Ираном.

"Если силы США не захотят самостоятельно покинуть регион, то мы заставим их это сделать", – пригрозил чиновник.

В то же время Reuters сообщает, что США отказались выдать визу главе МИД Ирана Джаваду Зарифу, который должен был прибыть в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН.

Как ранее сообщал Главред, парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.

США Иран Касем Сулеймани
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