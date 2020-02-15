"Краеугольный камень": Эстония отвернулась от России

Эстония / baltnews.ee/

Правящая коалиция Эстонии пошла на беспрецедентный шаг. Так, председатель парламента Хенн Пыллуаас отметил, что пограничный договор с Российской Федерацией ратифицировать не будут.

"Нынешняя коалиция договорилась, что мы не будем продвигаться в деле ратификации пограничного договора, заключенного под руководством партии Реформ", — цитирует политика местная газета Eesti Paevaleht.

При этом он указал, что пограничный договор с РФ идет вразрез с Тартуским мирным договором, который подписали в 1920 году.

"Отстаивание действенности Тартуского мирного договора или поддержка территориальной целостности Эстонии является одним из краеугольных камней нашей безопасности", - подчеркнул Пыллуаас.

Как ранее сообщал Главред, Эстония обвинила Россию в фальсификации истории.