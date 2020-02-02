"Насилие тоталитарных режимов": в Эстонии распекли Россию из-за истории

Эстония - Россия / baltnews

В Эстонии набросились на Российскую Федерацию из-за истории. Так, Таллин обвинил Москву в фальсификации истории.

В Эстонии в воскресенье, 2 февраля, празднуют столетие заключения Тартуского мирного договора с Советской республикой. При возложении венка к памятнику герою национального эпоса Калевипоэгу глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что "Тартуский мир действует, правовая преемственность действует".

"Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Стоит отметить, что в России отрицают юридическую силу данного договора.

Как ранее сообщал Главред, эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что надежды на кардинальные изменения в РФ не воплотились в жизнь.