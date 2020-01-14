Президент Эстонии рассказала, какие есть претензии у ее страны к России

Керсти Кальюлайд / УНИАН

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила о том, что надежды данного прибалтийского государства на кардинальные изменения в РФ, которые возникли в 1990-е (когда Россию возглавлял Борис Ельцин), не воплотились в жизнь.

"Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так", — заявила политик в интервью авторитетному немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, ранее в парламенте Эстонии официально отказались от ратификации договора о государственной границе с РФ. Такую ситуацию и парламентарии, и власти страны объясняют желанием Эстонии возвратить собственные территории - ныне входящие в состав российских Ленинградской и Псковской областях.