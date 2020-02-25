"Будь леди": в Сети набирает обороты ролик, посвященный стереотипам о женщинах

Синтия Никсон / скриншот

В Сети появилось феминистическое видео о стандартах, которые навязывают женщинам. Главной героиней ролика стала звезда сериала Секс и город Синтия Никсон.

Так, опубликованный журналом Girls Girls Girls ролик "Вe a lady" (Будь леди) набрал за стуки более 800 000 человек на официальном Instagram-аккаунте. При этом десятки тысяч женщин в социальных сетях делятся манифестом

"Они говорили быть леди. Твоя юбка слишком короткая. Твоя юбка слишком длинная. Не обнажай тело, прикройся. Оставь что-нибудь воображению. Не будь соблазнительной. Мужчины не умеют себя контролировать. У мужчин есть потребности. Выгляди сексуально. Выгляди горячо. Не будь такой вызывающей. Носи черное. Носи обувь на каблуках. Ты слишком одета. Ты слишком раздета....", – начинается речь Никсон.

Актриса в течение почти трех минут динамично перечисляет нелепые требования и правила поведения, с которыми сталкиваются в жизни современные женщины.

Стоит отметить, что поэму "Будь леди, говорили они" написала Камилла Рейнвилл. Она опубликовала ее в 2017 году, когда ей было всего 22 года и она училась Вермонтском университете.