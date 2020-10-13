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Белорусский ОМОН зверски избил брата любимой спортсменки Лукашенко

13 октября 2020, 16:54

На кадрах из Минска видно, как люди в форме ОМОНа до крови избивают Домрачева. Знаменитая спортсменка прокомментировала избиение брата.

Никита Домрачев был жестоко избит в Минске / Tribuna

Жестокость белорусского ОМОНа ощутил на себе старший брат олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой. Во время массовых протестов в Минске в воскресенье, 11 октября, Никита Домрачев был жестоко избит. Кроме того, его задержали по подозрению в участии в несанкционированной акции, хотя, по словам пострадавшего, он в это время просто катался на велосипеде и не выступал в поддержку демонстрантов.

Видео инцидента опубликовало издание tut.by.

Так, на кадрах из Минска видно, как люди в форме ОМОНа до крови избивают Домрачева, после чего его затаскивают в машину. Уже в РУВД правоохранители приняли решение передать пострадавшего медикам - его состояние требовало срочной госпитализации. Тем не менее, сам Домрачев написал отказ от госпитализации.

"Все болело, невозможно было прилечь, опереться на голову. Реально все тело – особенно ноги, руки и голова – очень болит. По голове меня сильно били. Были три открытые раны, в больнице зашивали. У меня сильно текла кровь, не открывались глаза, я просил что-то найти, помочь, потому что было невмоготу. Боялся потерять много крови и потерять сознание. Чувствовал, что такое возможно", - прокомментировал произошедшее Домрачев в интервью Tribuna.com.

На данный момент известная сестра пострадавшего Дарья Домрачева работает с биатлонной сборной Китая и находится на территории КНР. Узнав о произошедшем, она пыталась связаться со своим братом. После Дарья опубликовала пост в Facebook, посвященный инциденту.

"Мой публичный гнев не решит общественных проблем. В стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах. Я пока не вижу того шага, совершив который смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили". Не в первобытном же веке живем", - заявила спортсменка.

Отметим, Домрачева считается любимой спортсменкой Александра Лукашенко. Президент Беларуси поздравлял Дарью не только со спортивными достижениями, но и жизненными. В частности, он поздравил Домрачеву с рождением дочери несколько лет назад. Также глава республики рассказывал о своей роли в успехах спортсменки.

"Когда она была маленькая, начинала здесь. Я учил ее бегать и говорил: "Ты будешь великой, если сделаешь это, это, это". Она сделала", - утверждал Лукашенко.

Домрачева считается любимой спортсменкой Лукашенко / belta.by

Также Домрачева является единственной женщиной, которая удостоилась звания Героя Беларуси. Кроме того, она носит звание старшего лейтенанта КГБ.

Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:

  • 11 октября Чехия приняла на лечение 43 граждан Беларуси, пострадавших в ходе протестов, начавшихся после президентских выборов. В МИД страны подчеркнули, что не ожидали таких тяжелых травм.
  • 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
  • 22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
  • 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
  • 19 августа в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.

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