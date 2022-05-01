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"Большинство - безрукие и безногие": журналист рассказал, как на окраину РФ привозят раненых оккупантов

1 мая 2022, 13:31

По имеющейся информации, 28 апреля во время ведения боевых действий в Харьковской области погибли 13 оккупантов, а 23 - получили серьезные ранения .

Оккупанты
Журналист рассказал, как на окраину РФ привозят раненых оккупантов / фото УНИАН, Reuters

В Калининградскую область РФ массово поступают тела погибших русских оккупантов военнослужащих 11 армейского корпуса (в/ч 25810, место дислокации ‒ город Гусев) из состава Балтийского флота после участия в войне против Украины. Об этом написал известный журналист Роман Цымбалюк на своей странице в Facebook.

"На этой неделе в Калининград привезли трупы 16 солдат и 34 тяжело раненых (большинство без конечностей). Кроме этого, по имеющейся информации, 28 апреля во время ведения боевых действий в Харьковской области погибли 13 военнослужащих и 23 получили серьезные ранения (их жизнь под угрозой, поскольку нет возможности эвакуировать из состава 11 армейского корпуса)", — сообщил журналист.

Читайте такжеВСУ понесли большие потери, но войскам России не удается разгромить нашу армию – Арестович

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович оценил потери войск России на Изюмском направлении и отметил длительное отсутствие подкрепления для оккупантов.

Он рассказал, что россияне несут большие потери в технике и живой силе.

Советник руководителя Офиса президента рассказал, что оккупанты отказываются от введения новых сил.

"Уже четыре дня не видно движения российских войск с территории РФ на территорию Украины. Особенно на направлении главного удара – на Изюм. Обратно валит большое количество битой техники, раненные и убитые. Убитых очень много", – заявил Арестович в интервью.

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Автор: Егор Бунин
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