"Убитых очень много": Арестович рассказал о потерях оккупантов в Украине

Арестович / Reuters, скриншот

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович оценил потери войск России на Изюмском направлении и отметил длительное отсутствие подкрепления для оккупантов.

Арестович рассказал о больших потерях России в технике и живой силе.

Советник руководителя Офиса президента рассказал, что оккупанты отказываются от введения новых сил.

"Уже четыре дня не видно движения российских войск с территории РФ на территорию Украины. Особенно на направлении главного удара – на Изюм. Обратно валит большое количество битой техники, раненные и убитые. Убитых очень много", – заявил Арестович в интервью.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также: