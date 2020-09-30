Дебаты Трампа и Байдена закончились перепалкой с оскорблениями

Кандидаты в президенты кричали и оскорбляли друг друга. При этом временами сложно было следить за тем, что говорил каждый из них.
В Кливленде, штат Огайо, состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, которые закончились перепалкой между кандидатами в президенты США.
Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Трамп "напал" на Байдена и перебивал его, когда он отвечал на вопросы, сообщает CNN. Это привело к тому, что Байден потерял ход своих мыслей по ключевым моментам в начале дебатов. Байден назвал Трампа клоуном и "худшим президентом в Америке".
"Дональд, не могли бы вы заткнуться на минутку", – сказал Байден.
Кроме того, кандидат в президенты заявил, что Трамп запаниковал в условиях коронавируса, а также якобы постоянно лжет.
В свою очередь, Трамп обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить медицинской страховки 180 млн человек. В ответ Байден заверил, что хочет расширить медпрограмму экс-президента Барака Обамы.
CNN отмечает, что дебаты были разделены на шесть тем, но многим американцам было трудно найти какую-либо ясность в отношении позиций, поскольку они переросли в крики, злобу и перекрестные разговоры, что временами делало невозможным проследить за тем, что говорил каждый из кандидатов в президенты.
Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами, и третий тур состоится в Нэшвилле 22 октября.
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Выборы президента в США - что было ранее:
- Выборы президента США должны пройти 3 ноября. Главными кандидатами на пост главы государства являются "демократ" Джо Байден и "республиканец" Дональд Трамп.
- 24 сентября на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти, если проиграет выборы 2020 года кандидату от демократов Джо Байдену. По его мнению, голосование по почте является катастрофическим.
- Позже Трамп допустил поражение на выборах президента. По его словам, это произойдет только в том случае, если "демократы" будут использовать нечестные манипуляции в рамках избирательного процесса.
- Трамп обратился ко своему главному конкуренту, демократу Джо Байдену с требованием сдать тест на содержание в крови наркотиков.
- Кроме того нынешний глава Белого дома попал в скандал. По данным СМИ, Трамп не платил федеральный подоходный налог в течении десяти лет, укрыв от налогообложения десятки миллионов долларов.