Дебаты Трампа и Байдена закончились перепалкой с оскорблениями

Состоялись первые дебаты Байдена и Трампа / коллаж Reuters

В Кливленде, штат Огайо, состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, которые закончились перепалкой между кандидатами в президенты США.

Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Трамп "напал" на Байдена и перебивал его, когда он отвечал на вопросы, сообщает CNN. Это привело к тому, что Байден потерял ход своих мыслей по ключевым моментам в начале дебатов. Байден назвал Трампа клоуном и "худшим президентом в Америке".

"Дональд, не могли бы вы заткнуться на минутку", – сказал Байден.

Кроме того, кандидат в президенты заявил, что Трамп запаниковал в условиях коронавируса, а также якобы постоянно лжет.

В свою очередь, Трамп обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить медицинской страховки 180 млн человек. В ответ Байден заверил, что хочет расширить медпрограмму экс-президента Барака Обамы.

CNN отмечает, что дебаты были разделены на шесть тем, но многим американцам было трудно найти какую-либо ясность в отношении позиций, поскольку они переросли в крики, злобу и перекрестные разговоры, что временами делало невозможным проследить за тем, что говорил каждый из кандидатов в президенты.

Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами, и третий тур состоится в Нэшвилле 22 октября.

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