УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Дворцовый переворот в Кремле: экс-депутат Госдумы оценил сценарий ликвидации Путина

13 марта 2022, 18:59

В РФ вопрос смены власти будет необходимо решать путем вооруженного восстания, говорит Илья Пономарев.

путин
Владимир Путин / Reuters

Заговор против президента РФ Владимира Путина вполне вероятен, заявил бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев.

"Я считаю, что это возможно. Но постепенно. Чем больше будет давление, чем больше будет сползать в пропасть вся эта ситуация, тем больше будет шансов. Я думаю, что бизнес может попробовать деньгами организовать кого-то из силовиков для того, чтобы что-то сделать. Это наиболее вероятно, если говорить про верхушечную историю. Но считаю, что нам нужно будет решать вопрос путем вооруженного восстания", - подчеркнул он в интервью НВ.

Он также оценил вероятность того. что российские элиты могут пойти на физическое устранение Путина.

"Она существенно выше, чем ранее, но все равно маленькая. Если раньше она была 1 к 1000, то сейчас — 1 к 100. Я думаю, что, во-первых, нужно, чтобы было зафиксировано все-таки военное поражение России в Украине. Во-вторых, я думаю, что надо максимально заниматься вооружением отрядов оппозиционеров", - добавил Пономарев.

Читайте такжеПутин сидит на стероидах: западные спецслужбы раскрыли страшный диагноз президента РФ

Напомним, ранее в Главном управлении разведки рассказали о том, что в России только президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу поддерживают продолжение полномасштабного военного вторжения на территорию Украины. Внутри российского военно-политического руководства появились проблемы, все остальные выступают против продолжения так называемой спецоперации.

Читайте еще:

viber
Владимир Путин Илья Пономарев
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 12 марта 2022: Ракам – враги, Скорпионам – трудности, Львам – подсказки интуицииГороскоп на сегодня, 12 марта 2022: Ракам – враги, Скорпионам – трудности, Львам – подсказки интуиции Когда и как закончится война в Украине - ответ эксперта Центра военно-морского анализаКогда и как закончится война в Украине - ответ эксперта Центра военно-морского анализа Гороскоп на сегодня, 13 марта 2022: Скорпионам – судьбоносный день, Рыбам – серьезные последствияГороскоп на сегодня, 13 марта 2022: Скорпионам – судьбоносный день, Рыбам – серьезные последствия Си Цзиньпин "благословил" Путина на войну в Украине - СоросСи Цзиньпин "благословил" Путина на войну в Украине - Сорос Дуда не исключил вмешательство НАТО в войну РФ с Украиной и назвал условиеДуда не исключил вмешательство НАТО в войну РФ с Украиной и назвал условие

Последние новости

19:27

Начало конца империи Путина: почему Россия не станет нападать на НАТО

19:26

Оккупанты готовят диверсии: орков бросают на штурм Кривого Рога и НиколаеваВидео

19:24

Армия Путина в Украине несет колоссальные потери: обнародована ужасающая статистикаВидео

18:59

Дворцовый переворот в Кремле: экс-депутат Госдумы оценил сценарий ликвидации ПутинаВидео

18:43

Путин в панике спрятал свою 82-метровую яхту Graceful: СМИ показали лодку президента РФ за 87 млн

Реклама
18:19

Путин сидит на стероидах: западные спецслужбы раскрыли страшный диагноз президента РФВидео

18:12

Приметы на 14 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыВидео

17:54

В предчувствии третьей мировой: как бомбежка Ираном объектов США отразится на войне в Украинемнение

17:40

Когда завершится война: астролог составила гороскоп для УкраиныВидео

17:38

"Оттуда никто не возвращается": оккупанты жалуются на колоссальные потери в МариуполеВидео

17:11

"Какие же орки тупые": оккупанты в Николаеве получили на орехи от ВСУВидео

16:47

"Поджарили оккупантов": ВСУ нанесли мощный удар по переправе под ГостомелемВидео

16:44

"Сколько еще будут игнорировать войну": у Зеленского обратились к США из-за убийства журналистаВидео

16:43

Алексей Арестович. Вторая фаза психологической усталости. Что делать?Видеоблоги

16:24

Бунт против РФ: в Херсоне оккупанты открыли огонь для запугивания протестующихВидео

16:19

Сергей Стерненко. Россияне рыдают без инстаграмма и хотят нападать на новые страныВидеоблоги

16:16

Данилко жестко наехал на Путина и объяснил, почему остался в КиевеВидео

16:15

Стервятник в ожидании: какую игру в отношении России ведет Китаймнение

15:59

"Пуля зашла в голову и вышла через глаз": жуткие детали убийства журналиста из США в ИрпенеВидео

15:49

Прямые переговоры Зеленского с Путиным: в Кремле назвали главное условиеВидео

Реклама
15:14

Как убили журналиста New York Times в Ирпене: раненый коллега рассказал подробностиВидео

15:05

"Оппоблок" обвинили в госизмене: Мелитопольский горсовет принял срочное обращение

14:43

Дуда не исключил вмешательство НАТО в войну РФ с Украиной и назвал условиеВидео

14:38

В Ирпене оккупанты расстреляли журналистов New York TimesВидео

14:19

Армия Путина усиливается военными из Армении, готовят наступление на Киев - Генштаб ВСУВидео

14:16

Россия доигралась до парада суверенитетов: почему Москве пора прощаться с Сибирью и не толькомнение

14:11

В ОП рассказали о вероятных сроках встречи Зеленского с ПутинымВидео

14:01

Когда закончится война даже мольфар не скажет: украинцам важно продержаться еще 2 недели

13:52

Рэпер Face навсегда уехал из России и попросил прощения у украинцев

13:48

"Россия уже на вашей границе": мэр Львова экстренно обратился к Байдену и Столтенбергу из-за обстрела Яворовского полигона

13:13

Россия может планировать применение химического оружия - генсек НАТО

13:05

Путина ждет поражение и унижение в войне с Украиной: эксперт объяснил, почему это пугает

12:45

Вместо лечения: кадыровцы расстреляли 12 русских солдат на Киевщине

12:44

Ракетный обстрел Яворовского полигона: число жертв возросло до 35, еще 134 человека ранены

12:15

В Офисе Президента рассказали об актуальных зеленых коридорах на 13 марта

11:47

Авиаудары по Николаеву: в результате атаки России погибли 9 человек

11:37

Русские агрессоры ударом по киевской телевышке убили 32-летнюю россиянку

11:35

Гороскоп на завтра, 14 марта 2022: Весам – знаки судьбы, Ракам – невоероятная возможность

11:10

Зеленский и Кубраков встретились с министрами транспорта ЕС и призвали установить автотранспортную блокаду россии и беларуси

10:46

По Яворовскому полигону выпустили 30 ракет: 9 погибших, 57 человек ранены

Реклама
10:41

Россияне разбомбили эвакуационный поезд "Краматорск – Львов": погибла проводница

10:37

Военная помощь Украине: Данилов заявил, что НАТО будет защищать груз с оружием от россиян

10:37

Как война в Украине отбросила Россию на обочину цивилизациимнение

10:11

На границе с Молдовой поймали украинца, списанного из армии за "беременность"

09:43

Израиль не уверен в необходимости принимать в Иерусалиме переговоры Украины и РФ - The Jerusalem Post

09:29

"Одноразовые" пилоты оккупантов: в российских самолетах неправильно работают катапульты

09:22

Когда закончится война в Украине и какое будущее ждет Путина - прогноз астролога

09:17

Россия упорно закапывает себя все глубже, или Еще один печальный для РФ итог вторжения в Украинумнение

09:14

Выход войск РФ и гарантии безопасности: у Зеленского назвали план на диалог с Москвой

09:06

Доллар за 250 рублей: в России кончилась валюта и пропадает сахар

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять