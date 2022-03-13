Дворцовый переворот в Кремле: экс-депутат Госдумы оценил сценарий ликвидации Путина

Владимир Путин / Reuters

Заговор против президента РФ Владимира Путина вполне вероятен, заявил бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев.

"Я считаю, что это возможно. Но постепенно. Чем больше будет давление, чем больше будет сползать в пропасть вся эта ситуация, тем больше будет шансов. Я думаю, что бизнес может попробовать деньгами организовать кого-то из силовиков для того, чтобы что-то сделать. Это наиболее вероятно, если говорить про верхушечную историю. Но считаю, что нам нужно будет решать вопрос путем вооруженного восстания", - подчеркнул он в интервью НВ.

Он также оценил вероятность того. что российские элиты могут пойти на физическое устранение Путина.

"Она существенно выше, чем ранее, но все равно маленькая. Если раньше она была 1 к 1000, то сейчас — 1 к 100. Я думаю, что, во-первых, нужно, чтобы было зафиксировано все-таки военное поражение России в Украине. Во-вторых, я думаю, что надо максимально заниматься вооружением отрядов оппозиционеров", - добавил Пономарев.

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Напомним, ранее в Главном управлении разведки рассказали о том, что в России только президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу поддерживают продолжение полномасштабного военного вторжения на территорию Украины. Внутри российского военно-политического руководства появились проблемы, все остальные выступают против продолжения так называемой спецоперации.

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