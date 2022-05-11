Эксперт пояснил, как именно нефтяное эмбарго ЕС наложит на Россию

Эксперт пояснило, как именно нефтяное эмбарго ЕС наложит на Россию / УНИАН

Нефтяное эмбарго на Россию страны Евросоюза, по всей вероятности, будут накладывать, но весь процесс станет сложным и пройдет в два этапа. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский.

По его словам, ввести нефтяное эмбарго нужно для того, чтобы военно-промышленный комплекс страны-агрессии не получал подпитки и на эти деньги русские военные не смогли создавать из оставшихся деталей ракеты для войны с Украиной.

"Надеюсь, что нефтяное эмбарго будет, возможно, даже в 2 этапа. Первый этап – будут ограничены поставки морским путем. Это примерно 20% от текущих объемов отгрузки", – объяснил Белявский.

Вторым этапом эксперт называет четко расписанную дорожную карту с остановками поставок российской нефти в европейских странах в соответствии со сроками.

"В каких-то странах это может быть полгода, в других – 10 или 12 месяцев", – считает Белявский.

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Напомним, ранее, по информации агентства Bloomberg, послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Но есть данные о том, что от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

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