Эмбарго на энергоносители и трибунал ООН: ЕП выдвинул жесткие требования к РФ

В Европарламенте потребовали привлечь к ответственности виновных в массовом убийстве мирных жителей в Буче.
Европейский парламент одобрил резолюцию с призывом ввести полное эмбарго на нефть, газ, уголь и ядерное топливо из России.
Соответствующую резолюцию поддержало 413 депутатов. 93 проголосовали против, еще 46 воздержались.
Также в Европарламенте потребовали привлечь к ответственности виновных в массовом убийстве мирных жителей в Буче.
Для расследования зверств РФ в Украине рекомендуется создать специальный трибунал ООН.
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Автор: Алексей Тесля