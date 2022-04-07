Эмбарго на энергоносители и трибунал ООН: ЕП выдвинул жесткие требования к РФ

Европарламент / Фото Reuters

Европейский парламент одобрил резолюцию с призывом ввести полное эмбарго на нефть, газ, уголь и ядерное топливо из России.

Соответствующую резолюцию поддержало 413 депутатов. 93 проголосовали против, еще 46 воздержались.

Также в Европарламенте потребовали привлечь к ответственности виновных в массовом убийстве мирных жителей в Буче.

Для расследования зверств РФ в Украине рекомендуется создать специальный трибунал ООН.

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