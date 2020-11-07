Лукашенко назвал позорищем президентские выборы в США

Лукашенко назвал позорищем выборы в США / УНИАН

Президентские выборы в США, итоги которых не подведены до сих пор и в процедуре голосования и подсчета голосов которых возник целый ряд проблем, - это издевательство над этой демократией, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Это же позорище, издевательство над этой демократией", — цитирует слова Лукашенко БЕЛТА. Он выразил сомнение, что лидеры западных стран потребуют от Вашингтона проведения новых выборов, так как это было сделано в отношении Минска.

Также Лукашенко выразил мнение, что отношения между США и Беларусью изменятся вне зависимости от того, кто займет кресло президента.

Выборы президента в США – о чем сообщалось ранее:

Выборы американского главы государства состоялись 3 ноября. Согласно данным подсчета в режиме реального времени, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден – он может рассчитывать на 264 голоса выборщика. Результат Трампа – 214 голосов выборщиков.

Трамп лидировал в ключевых штатах, которые обеспечивают победу на выборах, однако при дальнейшем подсчете голосов на избирательные участки стали поступать бюллетени, присланные от проголосовавших по почте избирателей. После этого расклад изменился в пользу демократа Джо Байдена.

Действующий глава государства Дональд Трамп стремится к тому, чтобы голоса на выборах были подсчитаны честно. Однако в случае победы в президентской гонке демократа Джо Байдена будет обеспечена мирная передача власти. Об этом заявил председатель Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Выборы в Беларуси – что важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.