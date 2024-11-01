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"Можем выиграть или проиграть все": чего ждать от Харрис и Трампа – The Guardian

Андрей Ганчук
1 ноября 2024, 14:45
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Если США потеряют Украину через три года, Вашингтон утратит весь свой военный авторитет, пишут журналисты.
'Можем выиграть или проиграть все': чего ждать от Харрис и Трампа – The Guardian
Украина при Трампе может как выиграть, так и проиграть, а Харрис, вероятно, унаследует политику Байдена - СМИ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

Ключевые тезисы из статьи The Guardian:

  • При Трампе Украина может как выиграть, так и програть
  • Президентство Харрис может привести к невыгодному договору с РФ
  • США утратят военный авторитет, если Украина проиграет

Киев опасается возможного президентства в США Дональда Трампа, при котором можно как выиграть войну с агрессором Россией, так и ее проиграть. Однако при президенте Камале Харрис может сохраниться подход администрации Байдена, что, как и при Трампе, может привести к давлению, направленному на достижения соглашения с Москвой.

В материале The Guardian со ссылкой на якобы украинские источники говорится о том, что в Киеве опасаются победы Трампа. Однако растет разочарование и политикой администрации Байдена, которая придерживается подхода "капельной политики управляемой эскалации".

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Потенциальное президентство Харрис

Как утверждают журналисты, представители Украины опасаются унаследования Харрис политики Байдена, что приведет к давлению, направленному на попытку заставить Киев достичь "немедленной сделки" с Москвой.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Кратко о президентских выборах в США / Инфографика Главред

The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

"Мы беспокоимся относительно Трампа"

Также в статье говорится, что в Киеве есть опасения и относительно возможного президентства Трампа.

"Мы беспокоимся относительно Трампа. Все понимают, что Трампа ничуть не волнует Украина, и что президентство Трампа для Украины станет походом в казино: мы можем выиграть или проиграть все", - ссылаются журналисты на "источник в украинских структурах безопасности".

Причем поведение Трампа может явно не понравиться Путину.

"Трамп полезен Путину, потому что он может создать хаос, но он также может оказаться полезным, Путину не нравится, когда инициатива у других", - сказано в публикации.

По словам журналистов, "источник" сказал, что в Китае, Индии и РФ считают российско-украинскую войну войной США.

"США уже потерпели огромную катастрофу с выводом войск из Афганистана. Если они потеряют Украину через три года, они потеряют весь (военный авторитет)", - подчеркнул "инсайдер".

Выборы в США и война РФ против Украины – новости по теме:

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в двух ключевых штатах – Мичигане (на 5%) и Висконсине (на 6%) – сообщал CNN 30 декабря.

Впрочем, по мнению большинства экспертов, на самом деле шансы двух кандидатов практически равны. Выборы состоятся уже 5 ноября.

Ранее Главред сообщал, что президент Зеленский отверг любые планы Трампа по миру с РФ в обмен на территории Украины. По словам украинского гаранта, такое соглашение вряд ли осуществимо.

Украине не стоит опасаться президентства Трампа, ведь даже он говорит о необходимости справедливого мира, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак. Любой американский лидер будет противиться победы автократии-России.

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