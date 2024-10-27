Следует ли Украине бояться победы Трампа на выборах в США: у Зеленского ответили

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не страшна для Украины, поскольку как демократы, так и республиканцы хотят достичь справедливого мира. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Corriere della Sera.
На вопрос, боится ли он победы Дональда Трампа на выборах, Ермак ответил, что Украине не следует пугаться такого развития событий после трех лет войны.
"Мы не боимся...Конечно, для нас политика Соединенных Штатов имеет огромное значение, это наш главный союзник... Мы вернулись из США с уверенностью, что ни один из кандидатов не желает позволить Путину выиграть эту войну, и что военная поддержка будет продолжена. Даже Трамп говорит о необходимости справедливого мира. Республиканская партия, хоть и отличается от Демократической, но знает, что на нас напали и нас нельзя победить", - пояснил руководитель ОП.видео дня
По его словам, любой американский лидер не намерен способствовать победе такой автократии, как Россия.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Выборы в США 2024 - последние новости
Главред писал, что в сентябре в США состоялись дебаты между кандидатами в президенты Трампом и Харрис. Представители Республиканской и Демократической партий высказались о войне в Украине. Харрис заявила о поддержке Киева, а Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах Америки, чтобы война закончились.
В Штатах опасаются, что республиканец Дональд Трамп попытается изменить их результаты в свою пользу, если потерпит поражение.
В то же время президент США Джо Байден обеспокоен возможными последствиями предстоящих президентских выборов. Риторика кандидата в президенты Дональда Трампа, по его мнению, может привести к "опасному результату".
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