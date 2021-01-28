"Нельзя расслабляться": Лукашенко готов на отчаянный шаг ради власти

Президент готов защищать страну на танке и с автоматом в руках.
Непризнанный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов защищать свою страну на танке, боевой машине пехоты (БМП) и с автоматом в руках. По его словам, это конституционные обязанности президента, передает БЕЛТА.
По его словам, действия власти по нейтрализации якобы террористических групп были направлены на защиту страны.
"Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства".
Протесты в Беларуси - о чем шла речь ранее:
- В августе в Беларуси начались протесты из-за выборов президента, которые жестоко подавлялись силовиками.
- Западные страны и Украина осудили применение силы против протестующих и не признали белорусские выборы законными.
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
- Лукашенко продолжил руководить Беларусью, его инаугурация была организована тайно.
- На Западе Лукашенко не признали легитимным главой государства, срок действия его президентских полномочий истек 5 ноября 2020-го.