Вдруг НАТО нападет: Лукашенко перебрасывает войска к границе с Польшей

Лукашенко перебрасывает десант к границе с Польшей / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания в Центре стратегического управления в Минобороны заявил, что необходимо срочно перебросить Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно в связи с массовыми акциями протеста, которые охватили страну после оглашения результатов выборов главы государства.

Как сообщает TUT.by, Лукашенко рассказал об информации от Вооруженных сил, которые доложили ему о "наращивании военного компонента" у западных границ страны. Он также вспомнил, что в соседних с Беларусью странах в последнее время проходит слишком много учений, и такая тенденция вызывает опасения.

"Я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно. Я вас очень попрошу, поблагодарю вас за то, что вы Брестском регионе работает и порядок там поддерживаете. Пусть в Бресте наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе", — сказал Лукашенко.

Читайте такжеПутин готов ввести войска в Беларусь по требованию ЛукашенкоПрезидент Беларуси заявил, что ему сообщили о намерении демонстрантов создать цепь от Вильнюса до Киева. Эта инициатива ему не понравилась.

"Еще один момент, который не может не настораживать нас (мы также с президентом Путиным это обсуждали): вы видите не только заявление этих государств, которые находятся на западе от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 000 человек", - сказал он.

Лукашенко заявил, что поручил всем силовым структурам страны "категорически не допустить подобных действий".

Напомним, журналисты сообщали, что в Беларуси 34-летнего активиста протестов Александра Тарайковского, который стал первой жертвой противостояний в центре Минска, убил кто-то из бойцов спецназа КГБ Альфа или спецназа МВД Алмаз.

Как известно, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.