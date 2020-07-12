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Пьяный украинец хотел взорвать участок на выборах в Польше

Мужчина устроил ложную тревогу.

12 июля 2020, 22:50
Полиция, Польша
Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше / Bigmir

В Польше гражданин Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения угрожал заложить бомбу на избирательном участке во время выборов президента страны, которые проходят 12 июля.

Как сообщает Польское агентство печати со ссылкой на местную комендатуру полиции, инцидент произошел в польской гмине Слупья Конецкая Свентокшиского воеводства.

46-летний украинец во второй половине дня позвонил в экстренные службы и сообщил, что заложит взрывное устройство.

"Он заявил, что, если к нему не приедет участковый полицейский, он заложит взрывное устройство в пределах избирательного участка", — говорится в сообщении.

Читайте такжеПольша возобновила регулярные авиарейсы с УкраинойЭксперты обследовали квартиру украинца и территорию вокруг избирательного участка. Угроза взрыва оказалась ложной. По закону мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Полиция вычислила дебошира, его задержали. В организме злоумышленника обнаружили около трех промилле алкоголя.

Как известно, 12 июля в Польше проводится второй тур выборов главы государства.

Напомним, в Польше 28 июля состоялись выборы президента и по данным экзит-пола по результатам голосования во второй тур проходят действующий глава государства Анджей Дуда и главный оппозиционный кандидат от Гражданской платформы, мэр Варшавы Рафал Тжасковский.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин, который намерен внести поправки в Конституцию РФ и обнулись свои президентские сроки, открыто заявил о желании баллотироваться на очередной президентский срок и не заниматься поисками преемника.

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