В МИД РФ назвали задержание россиян в Беларуси спектаклем

Мария Захарова ответила на заявления Лукашенко / Reuters

Во вторник, 4 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала задержание российских граждан в Беларуси. По ее словам, Минск устроил из этого спектакль, но Москва не даст в обиду своих граждан.

Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

"Александр Григорьевич (президент Беларуси Лукашенко - Ред.) политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что вина граждан РФ не доказана.

"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Читайте такжеЛукашенко заявил об изменении статуса отношений с РоссиейНапомним, 4 августа в ходе обращения к белорусскому народу перед выборами действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанные наемники дали показания.

"Они (россияне - Ред.) дали показания. Команда была ждать. Билеты на Стамбул - это легенда. Удивляет, почему в Африку или Турцию россияне летели через Беларусь, а не через собственно Россию. Летели бы через северный полюс", - сказал президент Беларуси.

По его словам, сегодня еще одна группа была заброшена на юг страны.

"У нас уборочная кампания, мы должны их по лесам ловить? Мы их отловим", - подчеркнул он.