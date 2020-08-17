В Белом доме опровергли встречу Трампа с Путиным до выборов 3 ноября

До выборов в США встречи Трампа с Путиным не будет / Reuters

Встреча главы Белого дома Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным не состоится до президентских выборов в США.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает канал NBC News.

Ранее канал со ссылкой на источники, сообщал, что администрация Дональда Трампа рассматривала разное время и места для встречи двух лидеров, в том числе в сентябре в Нью-Йорке. О'Брайен, комментируя эту информацию, заявил, что "саммита с Путиным перед выборами не будет".

"Мы не проведем встречу с Путиным в США до выборов, но когда-нибудь мы хотели бы, чтобы Путин приехал сюда, чтобы подписать потрясающее соглашение о контроле над вооружениями, которое защитит американцев и россиян", - сказал О'Брайен.

Как известно, выборы президента США назначены на 3 ноября. Главными кандидатами являются Дональд Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп вновь заявлял о том, что нужно пригласить на саммит Большой семерки (G7) президента России Владимира Путина.