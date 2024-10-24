Огромный столб огня и дыма: на складе США в Южной Корее вспыхнул пожар

Пожар произошел на складе Вооруженных сил США.

https://glavred.info/world/ogromnyy-stolb-ognya-i-dyma-na-sklade-ssha-v-yuzhnoy-koree-vspyhnul-pozhar-10608323.html Ссылка скопирована

В Южной Корее вспыхнул пожар на складе ВС США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Южной Корее вспыхнул жесткий пожар на складе Вооруженных сил США. Он произошел в юго-восточном портовом городе Пусан. Об этом сообщает Yonhap.

Пожар произошел в 320 километрах к юго-востоку от Сеула.

"Гарнизон армии США в Тэгу задействовал соглашения о взаимопомощи с пожарной службой Пусана в ответ на пожар неизвестного происхождения на складе в Пусанском складском центре", — говорится в сообщении. видео дня

К тушению пожара привлекли более 160 человек личного состава и 51 единицу техники. Сообщается, что пожар произошел на складе, который был на реконструкции. Он пустует и на момент возгорания там никого не было.

По состоянию на 19:55 пожарные власти Пусана повысили уровень реагирования на одну ступень до 2. Это предусматривает мобилизацию персонала и оборудования с восьми до 11 ближайших пожарных частей.

Смотрите видео о пожаре на складе ВС США:

В Южной Корее вспыхнул пожар на складе ВС США / фото: скриншот

Войска КНДР в России - главное

Как сообщал Главред, в октябре украинская разведка подтвердила прямое участие КНДР в российско-украинской войне - Зеленский заявил об отправке 10 тысяч военных. При этом данные о переброске и размещении северокорейских солдат передала разведка Южной Кореи.

Согласно предварительным оценкам, Северная Корея отправила 3000 военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях против Украины. По некоторым данным, среди них могли быть даже пилоты.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

На сейчас Сеул рассматривает передачу Украине наступательного оружия, тем самым идя против запрета отправлять оружие странам, которые ведут активные боевые действия. К примеру, 24 октября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал, что его страна "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию.

Кроме того, появилась информация о готовности Южной Кореи направить в Киев своих военных разведчиков-переводчиков - для общения с северокорейскими военнопленными.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред