Огромный столб огня и дыма: на складе США в Южной Корее вспыхнул пожар

В Южной Корее вспыхнул жесткий пожар на складе Вооруженных сил США. Он произошел в юго-восточном портовом городе Пусан. Об этом сообщает Yonhap.
Пожар произошел в 320 километрах к юго-востоку от Сеула.
"Гарнизон армии США в Тэгу задействовал соглашения о взаимопомощи с пожарной службой Пусана в ответ на пожар неизвестного происхождения на складе в Пусанском складском центре", — говорится в сообщении.видео дня
К тушению пожара привлекли более 160 человек личного состава и 51 единицу техники. Сообщается, что пожар произошел на складе, который был на реконструкции. Он пустует и на момент возгорания там никого не было.
По состоянию на 19:55 пожарные власти Пусана повысили уровень реагирования на одну ступень до 2. Это предусматривает мобилизацию персонала и оборудования с восьми до 11 ближайших пожарных частей.
Смотрите видео о пожаре на складе ВС США:
Войска КНДР в России - главное
Как сообщал Главред, в октябре украинская разведка подтвердила прямое участие КНДР в российско-украинской войне - Зеленский заявил об отправке 10 тысяч военных. При этом данные о переброске и размещении северокорейских солдат передала разведка Южной Кореи.
Согласно предварительным оценкам, Северная Корея отправила 3000 военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях против Украины. По некоторым данным, среди них могли быть даже пилоты.
На сейчас Сеул рассматривает передачу Украине наступательного оружия, тем самым идя против запрета отправлять оружие странам, которые ведут активные боевые действия. К примеру, 24 октября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал, что его страна "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию.
Кроме того, появилась информация о готовности Южной Кореи направить в Киев своих военных разведчиков-переводчиков - для общения с северокорейскими военнопленными.
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