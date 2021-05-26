"Остановилось три сердца": российское судно погубило японскую шхуну

В среду российский борт уничтожил японскую шхуну, три жертвы / Скриншот

Возле берегов второго по величине острова Японии – Хоккайдо – столкнулись российское судно и японский борт, есть жертвы.

После столкновения судов были спасены пятеро рыбаков, однако у троих из них остановилось сердце, пишет Kyodo, ссылаясь на сведения береговой охраны японского города Момбецу.

У берегов Хоккайдо в среду утром, 26 мая, в 23 километрах от порта Момбецу российское торговое судно Амур погубило японскую шхун Дай-хати Хокко-мару, возможная причина инцидента – сильный туман, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова генерального консула в Саппоро Сергея Марина.

После инцидента экипаж Амура сразу же провел спасательную операцию, пятерых людей, которые были на японском борту, достали из воды, однако трое из них скончались.

По словам дипломата, на Амуре могли не заметить рыболовецкое судно, и его там не должно было быть, поскольку до берега слишком далеко. Амур без конвоя отправился в Момбецу.

Столкновение российского и японского судов – видео с места происшествия

Водоизмещение судна Амур составляет 662 тонны, на борту были 23 человека. Водоизмещение Дай-хати Хокко-мару – 9,7 тонны, на борту находились пять человек.

Справка. Остров Хоккайдо омывает Охотское море, Японское море и Тихий океан, пишет Википедия. Северное побережье острова обращено к тихоокеанскому побережью Дальнего Востока Российской Федерации.