Pfizer, Moderna или Johnson: какая из трех вакцин спасает от смерти от COVID-19

Ученые ответили, какая из трех вакцин спасает от смерти от COVID-19 / УНИАН

Медики проанализировали данные 780 тысяч людей, которые привились в начале 2021 года, и выяснили, что, хотя коронавирусные вакцины от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson к концу года стали хуже защищать от заражения, они все равно спасают от смерти от коронавируса с эффективностью 70-80%. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в журнале Science.

Шотландские ученые выяснили, что вакцина от Pfizer защищает от заражения дельта-штаммом с эффективностью 79%, а Astrazeneca — с эффективностью 60%.

Конкретно ‒ с июля по октябрь вакцина от Pfizer/BioNTech предотвращала смерть от коронавируса с эффективностью 84,3% (70,1% у людей старше 65 лет), вакцина от Moderna — с эффективностью 81,5% (75,5% у людей старше 65 лет), а вакцина от Johnson & Johnson – с эффективностью в 73% (52,2% у людей старше 65 лет).

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Напомним, ранее известный педиатр, доктор Евгений Комаровский рассказал, что лишь препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech (в просторечии "Файзер") был исследован учеными до конца.

"По Пфайзеру закончена третья фаза - полностью. Пфайзер исследован до конца, Модерна тоже практически до конца", - утверждает педиатр.