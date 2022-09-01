Последний резерв РФ: оккупанты бросили в бой "парадную" танковую армию

РФ бросает в бой новые резервы / Reuters

Российские оккупанты вводят в бой резервы из состава первой танковой армии, заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Радио НВ он пояснил, что в РФ наемников из "третьего армейского корпуса" считают наиболее мотивированной пехотой, им решили отдать лучшее вооружение, которое есть сейчас в России.

По словам военного эксперта, этим объясняется появление у оккупантов танков Т-90, которых давно не видели в Украине и Т-80БВ — последней модернизации танка Т-80.

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"Дело в том, что Мулино — это первая танковая армия. И это та танковая армия "придворная", охраняющая Москву, и у которой находились в том числе и парадные комплекты техники, принимавшие участие в парадах на Красной площади. И это, я вам скажу, это последний резерв сухопутных войск РФ", — добавил Жданов.

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

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