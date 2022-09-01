УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Последний резерв РФ: оккупанты бросили в бой "парадную" танковую армию

1 сентября 2022, 16:24

У оккупантов появились танки Т-90, которых давно не видели в Украине и Т-80БВ.

Танки на красной площади
РФ бросает в бой новые резервы / Reuters

Российские оккупанты вводят в бой резервы из состава первой танковой армии, заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Радио НВ он пояснил, что в РФ наемников из "третьего армейского корпуса" считают наиболее мотивированной пехотой, им решили отдать лучшее вооружение, которое есть сейчас в России.

По словам военного эксперта, этим объясняется появление у оккупантов танков Т-90, которых давно не видели в Украине и Т-80БВ — последней модернизации танка Т-80.

Видео дня

"Дело в том, что Мулино — это первая танковая армия. И это та танковая армия "придворная", охраняющая Москву, и у которой находились в том числе и парадные комплекты техники, принимавшие участие в парадах на Красной площади. И это, я вам скажу, это последний резерв сухопутных войск РФ", — добавил Жданов.

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

Читайте еще:

танки Олег Жданов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:37

Злату Митчелл захейтили из-за ее фигуры и цвета кожи парня: Фреймут вступилась за дочь

16:30

Лукашенко размечтался о "демилитаризации" Украины и сказал, когда Беларусь вступит в войнуВидео

16:24

Последний резерв РФ: оккупанты бросили в бой "парадную" танковую армиюВидео

16:23

РФ угрожает Молдове, она станет следующей военной целью Кремля - ПодолякВидео

16:14

Гороскоп на сентябрь 2022 для Скорпионов: прибыль, тайна и конфликты в семьеВидео

Реклама
16:10

Приметы на 2 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы осень была удачнойВидео

15:57

"Зачем меня трогать?": Шуфутинский впервые озвучил свою позицию относительно войны в Украине

15:48

"Путин неудачник, он проиграл": в США назвали рецепт победы Украины в войне с РФВидео

15:46

Самый вкусный ужин за 20 минут на скорую руку: простой рецептВидео

15:45

Подарок "для самого крутого воина": в Сети восхитились фото Залужного в уникальной вышиванке

15:44

"Это будет роковая ошибка": в ВСУ сказали, когда объявят об освобожденных территориях на югеВидео

15:20

Люди кладут смартфон в холодильник и убивают сразу 3 зайца: как работает лайфхак

15:19

Эксклюзив Сніданку з 1+1: Jerry Heil рассказала о конце карьеры, а alyona alyona - как похуделаВидео

15:09

"Бедный Володя": Пугачева ответила Соловьеву

15:03

РФ испугалась вымышленного "украинского десанта" и вывозит работников "Росатома" с ЗАЭСВидео

15:01

Новый iPhone 14: дата выхода, характеристики и сколько будет стоитьВидео

14:58

"Грязь Москвы": Данилов жестко ответил на бредни главы СФ о "победе над Украиной"Видео

14:52

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС - ЭнергоатомВидео

14:51

"Стыдно и противно": в Италии Жадану запретили концертами собирать деньги для помощи УкраинеВидео

14:46

Руссо после начала войны заявил, что искренне полюбил Россию

Реклама
14:41

Падчерица Потапа сыграла тайную свадьбу в Ливане по мусульманским обычаямВидео

14:39

Как год рождения влияет на судьбу: характеристика по восточному календарю

14:32

Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные

14:23

Контрнаступление ВСУ на юге: украинская армия зачищает пригород ХерсонаВидео

14:09

"Придется доставать одеяла": синоптик предупредила об очень холодных ночах в УкраинеВидео

13:58

Эрдоган хочет в ближайшее время устроить встречу Зеленского и Путина в ТурцииВидео

13:48

Новая "бавовна": в Севастополе прогремели взрывы, РФ подняла в небо авиациюВидео

13:47

ДиКаприо променял свою бывшую девушку на красотку из Украины: что о ней известно

13:25

Перед контрнаступлением ВСУ США провели с Украиной "военные игры" – CNNВидео

13:08

Была база, а стала братская могила: ВСУ "демилитаризовали" 58 оккупантов на ХерсонщинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 сентября 2022: Близнецам – сплетни, Львам – деньги, Козерогам – важная встречаВидео

12:58

Комаровский раскрыл диагноз Путина и спрогнозировал сроки его смертиВидео

12:44

"Мы никого не держим": Данилов рассказал, что ждет жителей ОРДЛО после освобождения

12:41

"Доказательство веса гарантий РФ": в ОП ответили на обстрел оккупантами маршрута миссии МАГАТЭВидео

12:37

В России в детсаду детям выдали грамоты с гербом Украины

12:18

Что РФ задумала на 1 сентября в Украине: в ISW озвучили три сценария, один из них очень опасен

12:09

6 полезных привычек ребенка, которые помогут воспитать успешного взрослого

12:06

От спецназа ГРУ до летчиков-снайперов: ВСУ "покрошили" сотни элитных бойцов армии РФВидео

12:03

Сильно опухший Киркоров повез детей в первый класс. Дети учатся в 4-м и 5-м

11:59

"Самоубийство"? В Москве при странных обстоятельствах погиб глава совета директоров ЛукойлаВидео

Реклама
11:46

Люди годами используют Звездочку неправильно: куда нельзя наносить мазь

11:33

Контрнаступление ВСУ может затянуться на месяцы: в США назвали причинуВидео

11:09

Седокова выложила свои "мячи": рэппер-любитель ракет Джиган оценил

10:55

В Украине могут выпасть кислотные дожди: тревожный прогноз климатологаВидео

10:52

Российский командир случайно сжег своих элитных разведчиков: его "спасли" ВСУ

10:45

Как защититься от радиации в домашних условиях – что делать в первые часы

10:24

В Украине ликвидировали командира батареи российских артиллеристов

10:03

Оккупанты бьют по ЗАЭС перед приездом МАГАТЭ, отключился 5-й энергоблок: что происходит в ЭнергодареВидео

09:59

"Мы знали, о чем говорит Кадыров": Данилов рассказал о феноменальной украинской разведке

09:52

С 1 сентября! – поздравления, картинки и милые открытки к празднику знаний

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять