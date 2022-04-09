"Пророчество сильнее, чем Ванги и Нострадамуса": польские фанаты показали, что ждет Путина

Путин / reuters, petutzki

В Польше во время футбольного матча между командами Лех и Легия фанаты вывесили красноречивый баннер, посвященный президенту России Владимиру Путину.

Фанаты изобразили Путин на полотне в футболке московского Спартака. Баннер вывесили фанаты Легии.

Кроме того, фанаты обеих польских команд на протяжении всего матча выкрикивали популярную ныне кричалку "ruska kurwa".

В сети активно обсуждают перформанс поляков, а украинцы благодарят их за поддержку.

"Да будет так!", "Пророчество от польских фанатов - сильнее, чем пророчества Ванги и Нострадамуса вместе взятые", "Шикарный баннер", - пишут в Сети.

"привет" путину от фанатов в Польше / PKamieniecki

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