"Провал привел к хаосу": Путин 17 раз поменял командующих в Украине

По данным аналитиков, в результате возможности РФ проводить "целостную" кампанию оказались подорваны.

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Владимир Путин / сайт Кремля, Минобороны РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину президент России Владимир Путин по меньшей мере 17 раз менял высокопоставленных командующих войсками.

Как свидетельствуют подсчеты экспертов Американского института изучения войны (ISW), Путин пенял от всей группировки до военных округов и руководства отдельных родов войск.

"Хаотические метания Путина, который, не имея военного опыта, начал принимать прямое участие в военном планировании и одного за другим увольнял не приносивших победу генералов, "раскололи" и "дезорганизовали" командные структуры армии", - отмечает ISW.

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По данным аналитиков, в результате возможности РФ проводить "целостную" кампанию оказались подорваны.

По подсчетам экспертов, за 14 месяцев войны Путин четырежды сменил командующего Западным военным округом:

сначала это был Александр Журавлев, в июне прошлого года его сменил Андрей Сычевой,

спустя два месяца этот пост занял Роман Бердников.

В октябре его сменил Сергей Кузовлев, который также продержался лишь два месяца, в конце декабря должность отдали Евгению Никифорову.

Командующего Восточным военным округом (ВВО) Путин менял трижды:

в мае прошлого года в отставку был отправлен Александр Чайко, руководивший неудачной попыткой взять Киев.

На его место пришел Геннадий Жидко, которого сменил Рустам Мурадов. Последний был уволен в марте после провального наступления на Угледар, где на минных полях были ликвидированы две элитные бригады морской пехоты.

Командующие Южным и Центральным военными округами, по подсчетам ISW, менялись дважды.

Сейчас ЮВО руководит Сергей Кузовлев, а ЦВО — Андрей Мордвичев.

Трижды Путин менял командующего Воздушно-десантными войсками, причем дважды - на одного и того же человека:

Михаил Теплинский в июне занял этот пост после после отставки Андрея Сердюкова.

Ззатем предположительно лишился его в январе, после чего был восстановлен в должности.

Командующего всей группировкой в Украине Путин поменял как минимум трижды, причем, кто именно возглавлял вторжение в первые недели, так и осталось неясным, отмечает ISW.

"Вероятно, российский президент хотел приписать себе заслуги "за драматическую победу, которую ждал", - полагают эксперты.

Отставки и назначения в российской армии происходят в режиме секретности, и это намеренная политика, полагают в ISW.

"Ситуация дикая", — говорит источник The Moscow Times, близкий к Минобороны. Командиры группировок и фронтов были более известны во время Второй мировой войны, чем сейчас.

"Это в том числе свидетельствует о стиле управления и не только российской армией, но и другими сферами", — говорит он.

Смотрите видео о том, как Путин использует двойников.

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