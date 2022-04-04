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Путин находится под влиянием стероидов из-за тяжелой болезни, которые влияют на психику - эксперты

4 апреля 2022, 13:46

Действие препаратов врачи видят и в изменении походки Путина.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин может страдать из-за осложнений от тяжелой болезни и ее лечения.

Как рассказал российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин, ссылаясь на мнение известных израильских врачей, препараты, которые, вероятно, принимает диктатор, влияют на его психику.

Невзлин в интервью на YouTube процитировал профессиональное мнение врачей, которым он доверяет и заявил, что изменение внешности диктатора, ранее "списываемое" на уколы ботокса, на самом деле является следствием длительного приема стероидов.

"Судя по всему, по их мнению, Владимир Владимирович очень долго находится под действием стероидов. Это может быть онкология, а стероиды используются, чтобы не было рецидива. Существуют разные варианты, в том числе – рак щитовидной железы. Может быть и рак простаты, который несколько лет назад вырезали, а теперь поддерживаются курсами стероидов", – сказал он.

По его словам, действие препаратов врачи видят и в изменении походки Путина, ухудшении состояния его кожи и проблемах с психикой, которые, по их словам, возникают после длительного лечения.​

"Человек впадает в агрессию, становится очень раздражительным, тяжело сдерживается. Он действительно должен быть в бункере, потому что его иммунитет равен нулю. Любое заболевание: вирусное или бактериальное может привести к трагическим последствиям очень быстро", – добавил Невзлин.

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Что говорят о болезни Путина

Ранее западные спецслужбы заявляли, что поведение российского президента Путина в последнее время дает основания предположить, что у него расстройства мозга, спровоцированные деменцией, болезнью Паркинсона или очень агрессивное поведение из-за анаболических стероидов, используемых для лечения рака.

Как писал Daily Mail со ссылкой на члена разведывательного альянса Five Eyes, ссылаясь на источники, близкие Кремлю, высокопоставленные лица разведывательного альянса, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, считают, что существует физиологическое объяснение решения российского президента вторгнуться в Украину.

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Путин "страдает от стероидов от рака": западные шпионы считают, что его все более непредсказуемое поведение, внешний вид и абсурдное социальное дистанцирование от посетителей являются результатом лечения, говорится в материале.

Пять диагнозов для Путина

По информации журналистов, президент России Владимир Путин уже много месяцев прячется в своем бункере на Алтае. Одной из причин отшельничества называют болезнь.

Как полагают в американской разведке, у Путина может быть мозговое расстройство, которое было вызвано слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникающей в результате лечения онкологических заболеваний стероидами.

В разведывательном сообществе Пять глаз предполагают, что военное вторжение России в Украину может объясняться усугублением неспособности ясно мыслить, так как он не был проинформирован о возможных неудачах перед реализацией своих преступных планов.

Также пресса на Западе подозревает у Путина болезнь Паркинсона, Синдром Аспергера, рак поджелудочной железы или рак спинного мозга.

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