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Путин прибегает к ядерному шантажу, чтобы втянуть в войну НАТО - эксперт

27 марта 2022, 11:00

Для российского диктатора Путина очень оскорбительно терпеть поражение на поле боя в Украине, поэтому он пытается "поднять" себя, втягивая в войну НАТО.

Владимир Путин
Владимир Путин терпит от Украины военное поражение на поле боя / Reuters

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов заявил, что президент России Владимир Путин проигрывает войну в Украине, поэтому применяет ядерный шантаж и запугивание всего мира. Так как это единственный способ для него сейчас изменить ситуацию.

Путин терпит от Украины военное поражение на поле боя.

"И это для Путина еще большее унижение, это реальное фиаско не только в политической карьере, но и в жизни", — сказал Жданов в эфире 24 канала.

Военный эксперт объяснил, что для российского диктатора это очень оскорбительно, поэтому он прежде всего пытается "поднять" себя, втягивая в войну НАТО.

"Однако я бы не был уверен, что он хочет проиграть НАТО и чтобы это был достойный противник. Наоборот, он хочет победить НАТО. Он надеется, что его запугивание напугает НАТО и Альянс согласится на какие-либо условия или переговоры и на уступки для него, как для лидера России", – считает Жданов.

Как сообщал Главред, ранее Жданов заявил, что переговоры Зеленского и Путина не помогут закончить войну в Украине, так как позиции Украины и России прямо противоположны. По его словам, скорее всего стороны просто обменяются ультиматумами.

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