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Саммит ЕС пришлось перенести из-за беспощадного вируса

22 сентября 2020, 20:59

Мишель контактировал с сотрудником службы безопасности, у которого оказался положительный результат на COVID-19.

Евросоюз, флаг
Саммит Евросоюза перенесли на начало октября / Reuters

Саммит ЕС пришлось экстренно переносить на неделю из-за подозрения на коронавирус у главы Европейского совета Шарля Мишеля. Мероприятие состоится 1-2 октября.

Об этом сообщил представитель Европейского совета Баренд Лейтс в Twitter.

По его словам, Мишель контактировал с сотрудником службы безопасности, у которого оказался положительный результат на COVID-19. Из-за этого глава Евросовета отправился на карантин.

"Сегодня главе Евросовета стало известно, что сотрудник Службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный результат теста на коронавирус. Соблюдая бельгийские правила, он с сегодняшнего дня находится на карантине", - говорится в сообщении.

При этом Лейтс отметил, что Мишель принял решение перенести саммит ЕС, который был запланирован на 24-25 сентября, на 1-2 октября.

Коронавирус в мире - что было ранее:

  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
  • Новое исследование показало, что коронавирус термостойкий, он самовосстанавливается и очень устойчив в лабораторных тестах. Команда венгерских ученых выявила, что частица вируса выдерживает 100-кратное зондирование наноиглой, что, возможно, делает этот вирус самым физически эластичным из известных.

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