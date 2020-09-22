Саммит ЕС пришлось перенести из-за беспощадного вируса

Саммит Евросоюза перенесли на начало октября / Reuters

Саммит ЕС пришлось экстренно переносить на неделю из-за подозрения на коронавирус у главы Европейского совета Шарля Мишеля. Мероприятие состоится 1-2 октября.

Об этом сообщил представитель Европейского совета Баренд Лейтс в Twitter.

По его словам, Мишель контактировал с сотрудником службы безопасности, у которого оказался положительный результат на COVID-19. Из-за этого глава Евросовета отправился на карантин.

"Сегодня главе Евросовета стало известно, что сотрудник Службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный результат теста на коронавирус. Соблюдая бельгийские правила, он с сегодняшнего дня находится на карантине", - говорится в сообщении.

При этом Лейтс отметил, что Мишель принял решение перенести саммит ЕС, который был запланирован на 24-25 сентября, на 1-2 октября.

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