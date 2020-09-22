Враг на десятилетия: как США намерены окончательно задавить Китай

США и Китай в ближайшее десятилетие продолжат торговую войну, но во время нее не исключены конфликты на спорных территориях.
США отозвали из Китая своего посла, республиканца Терри Бренстеда, которого многие эксперты считали едва ли не последним "мостиком" между американскими и китайскими политическими элитами. Главред узнавал, чего в будущем ждать от противостояния двух государств и к чему готовиться Украине, если США и Китай продолжат выяснение отношений.
"Старый друг китайского народа"
Дважды экс-губернатор штата Айова Терри Бренстед был одним первых иностранных послов, которых назначил Дональд Трамп после своей победы на президентских выборах в 2017 году. Бренстед был оптимальной кандидатурой для этой должности по ряду причин, одной из которых была многолетняя дружба с президентом Китая Си Цзиньпином – политики познакомились еще в 1985 году, когда китайская делегация во главе с Си Цзиньпином, который в то время работал секретарем парткома уезда Чжэндин провинции Хэбэй, впервые посетила Айову.
Читайте такжеНа этих выборах в США решится судьба всей западной цивилизацииСам Бренстед вскоре после своего назначения надеялся, что "станет важным посланцем между двумя главами государств и поможет достичь благосостояния Китая и США".
И сначала его назначение в Китае одобряли, называя Бренстеда "старым другом китайского народа". Но, несмотря на всеобщее расположение к Бренстеду, и без того непростые отношения между Пекином и Вашингтоном накалились еще сильнее.
С момента назначения посла, администрация Трампа усилила торговую войну и повысила пошлины на китайские товары, тем самым поставив подножку Китаю на пути к превращению в мирового лидера инноваций - увеличение пошлин позволило перекрыть доступ Китая к американским технологиям.
В продолжение, Трамп запретил китайским компаниям использовать коммуникации США. Так, китайский электронный гигант Huawei и связанные с ним юридические лица оказались в списке компаний, угрожающих национальной безопасности США, из-за чего с ним прекратили сотрудничество ряд ведущих американских IT-компаний.
Читайте такжеИмперия добра наносит удар: почему США побили все горшки с Китаем и при чем тут РоссияЕще одним ударом от США в период работы Бренстеда послом стала критика действий властей Пекина во время протестов в Гонконге, во время которых власти Китая обвинили в ограничении общественных свобод.
Конфликт продолжился и в дипломатической плоскости – так, в июле текущего года госдеп США потребовал от Китая закрыть консульство в Хьюстоне, после чего МИД КНР потребовал от США закрыть генконсульство США в провинции Чэнду и выдворил из Китая ряд американских дипломатов.
Сам Бренстед не удержался от личного укола в сторону китайских властей, несколько дней назад обвинив Китай в распространении коронавируса по миру, что, по его словам, привело к пандемии.
Торговая война и военные вспышки
По словам политического эксперта аналитического центра DemocracyHouse Анатолия Октисюка, США вряд ли станет присылать нового посла в Китай как минимум, до президентских выборов.
А эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса убежден, что Китай будет геополитическим соперником США при любой администрации, независимо от исхода президентских выборов.
"Китай – это один из немногих вопросов, в котором демократы и республиканцы занимают примерно одинаковую позицию. Оба лагеря считают, что это государство, которое сейчас бросает вызов глобальной гегемонии США и это нужно остановить. Потому и администрация Трампа, и потенциальная администрация Байдена будут идти примерно в одном направлении. Меняться могут разве что методы. Для Трампа – это бизнес, двусторонние отношения с упором на максимальное давление и использование торгово-экономических инструментов. При этом в администрации Трампа сейчас находится больше "ястребов", которые не возражают против военного сценарий взаимоотношений с Китаем. У Байдена, возможно, таких ястребов будет меньше и его администрация больше внимания будет уделять коллективному сотрудничеству – многосторонней дипломатии с формированием сложных альянсов, схожих с теми, что были во времена Барака Обамы – например, транстихоокеанского партнерства, из которого вышел Трамп в 2017 году", - считает Куса.
По его словам, сейчас отношения между странами не выходят за рамки политической и торгово-экономической борьбы - все ограничивается заявлениями или дипломатическими действиями.
"В этой войне вряд ли кто-то победит и, учитывая уровень экономической глобализации, она, скорее, нанесет серьезный экономический ущерб двум странам. При этом велика вероятность прокси-конфликтов, таких, как, например, политический кризис в Гонконге. То же сейчас происходит и на Тайване, куда США продают крылатые ракеты. И теперь Китай будет обязан отреагировать, так как это серьезная милитаризация региона", - говорит Куса, и добавляет, что конфликт между США и Китаем может растянуться как минимум, на следующее десятилетие.
Читайте такжеСША уже безнадёжны, их распад неизбеженНе верит в военное противостояние и Анатолий Октисюк:
"Торговля США и Китая настолько взаимосвязана, что резкая смена баланса приведет к мировому кризису. Нарушение торговых и производственных цепочек уже показало себя во время пандемии, когда Китай закрыл себя на время от всего мира. Потому я не верю в силовое противостояние - это маловероятно, в отличие от торговых войн и дипломатических скандалов, как, например, обвинения в нарушении прав человека или локальные санкции против крупных компаний", - говорит эксперт.
В то же время эксперты сходятся во мнении, что даже в случае сугубо торговой войны, для Украины будет важна роль РФ в этом противостоянии. Потому что многие в американском истеблишменте считают, что раз они будут сконцентрированы на борьбе с Китаем, то с Россией лучше дружить или хотя бы осторожно сотрудничать и не вступать в конфронтацию. И для Украины это плохие новости, так как если мы и дальше будем находиться в слабой позиции, то мы можем оказаться разменной монетой в чужой игре.