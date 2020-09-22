УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Статьи

Враг на десятилетия: как США намерены окончательно задавить Китай

Анастасия Кучкина

журналист

22 сентября 2020, 19:44

США и Китай в ближайшее десятилетие продолжат торговую войну, но во время нее не исключены конфликты на спорных территориях.

китай против США
США будет считать Китай своим врагом при любом раскладе в Вашингтоне / panthermedia

США отозвали из Китая своего посла, республиканца Терри Бренстеда, которого многие эксперты считали едва ли не последним "мостиком" между американскими и китайскими политическими элитами. Главред узнавал, чего в будущем ждать от противостояния двух государств и к чему готовиться Украине, если США и Китай продолжат выяснение отношений.

"Старый друг китайского народа"

Дважды экс-губернатор штата Айова Терри Бренстед был одним первых иностранных послов, которых назначил Дональд Трамп после своей победы на президентских выборах в 2017 году. Бренстед был оптимальной кандидатурой для этой должности по ряду причин, одной из которых была многолетняя дружба с президентом Китая Си Цзиньпином – политики познакомились еще в 1985 году, когда китайская делегация во главе с Си Цзиньпином, который в то время работал секретарем парткома уезда Чжэндин провинции Хэбэй, впервые посетила Айову.

Читайте такжеНа этих выборах в США решится судьба всей западной цивилизацииСам Бренстед вскоре после своего назначения надеялся, что "станет важным посланцем между двумя главами государств и поможет достичь благосостояния Китая и США".

И сначала его назначение в Китае одобряли, называя Бренстеда "старым другом китайского народа". Но, несмотря на всеобщее расположение к Бренстеду, и без того непростые отношения между Пекином и Вашингтоном накалились еще сильнее.

С момента назначения посла, администрация Трампа усилила торговую войну и повысила пошлины на китайские товары, тем самым поставив подножку Китаю на пути к превращению в мирового лидера инноваций - увеличение пошлин позволило перекрыть доступ Китая к американским технологиям.

Терри Бренстед
Терри Бренстед, теперь уже бывший посол США в Китае / GettyImages

В продолжение, Трамп запретил китайским компаниям использовать коммуникации США. Так, китайский электронный гигант Huawei и связанные с ним юридические лица оказались в списке компаний, угрожающих национальной безопасности США, из-за чего с ним прекратили сотрудничество ряд ведущих американских IT-компаний.

Читайте такжеИмперия добра наносит удар: почему США побили все горшки с Китаем и при чем тут РоссияЕще одним ударом от США в период работы Бренстеда послом стала критика действий властей Пекина во время протестов в Гонконге, во время которых власти Китая обвинили в ограничении общественных свобод.

Конфликт продолжился и в дипломатической плоскости – так, в июле текущего года госдеп США потребовал от Китая закрыть консульство в Хьюстоне, после чего МИД КНР потребовал от США закрыть генконсульство США в провинции Чэнду и выдворил из Китая ряд американских дипломатов.

Сам Бренстед не удержался от личного укола в сторону китайских властей, несколько дней назад обвинив Китай в распространении коронавируса по миру, что, по его словам, привело к пандемии.

Торговая война и военные вспышки

По словам политического эксперта аналитического центра DemocracyHouse Анатолия Октисюка, США вряд ли станет присылать нового посла в Китай как минимум, до президентских выборов.

А эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса убежден, что Китай будет геополитическим соперником США при любой администрации, независимо от исхода президентских выборов.

"Китай – это один из немногих вопросов, в котором демократы и республиканцы занимают примерно одинаковую позицию. Оба лагеря считают, что это государство, которое сейчас бросает вызов глобальной гегемонии США и это нужно остановить. Потому и администрация Трампа, и потенциальная администрация Байдена будут идти примерно в одном направлении. Меняться могут разве что методы. Для Трампа – это бизнес, двусторонние отношения с упором на максимальное давление и использование торгово-экономических инструментов. При этом в администрации Трампа сейчас находится больше "ястребов", которые не возражают против военного сценарий взаимоотношений с Китаем. У Байдена, возможно, таких ястребов будет меньше и его администрация больше внимания будет уделять коллективному сотрудничеству – многосторонней дипломатии с формированием сложных альянсов, схожих с теми, что были во времена Барака Обамы – например, транстихоокеанского партнерства, из которого вышел Трамп в 2017 году", - считает Куса.

Терри Бренстед
Терри Бренстед и Си Цзиньпин считались давними друзьями, но даже им не удалось улучшить климат во взаимоотношениях между Пекином и Вашингтоном / GettyImages

По его словам, сейчас отношения между странами не выходят за рамки политической и торгово-экономической борьбы - все ограничивается заявлениями или дипломатическими действиями.

"В этой войне вряд ли кто-то победит и, учитывая уровень экономической глобализации, она, скорее, нанесет серьезный экономический ущерб двум странам. При этом велика вероятность прокси-конфликтов, таких, как, например, политический кризис в Гонконге. То же сейчас происходит и на Тайване, куда США продают крылатые ракеты. И теперь Китай будет обязан отреагировать, так как это серьезная милитаризация региона", - говорит Куса, и добавляет, что конфликт между США и Китаем может растянуться как минимум, на следующее десятилетие.

Читайте такжеСША уже безнадёжны, их распад неизбеженНе верит в военное противостояние и Анатолий Октисюк:

"Торговля США и Китая настолько взаимосвязана, что резкая смена баланса приведет к мировому кризису. Нарушение торговых и производственных цепочек уже показало себя во время пандемии, когда Китай закрыл себя на время от всего мира. Потому я не верю в силовое противостояние - это маловероятно, в отличие от торговых войн и дипломатических скандалов, как, например, обвинения в нарушении прав человека или локальные санкции против крупных компаний", - говорит эксперт.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что даже в случае сугубо торговой войны, для Украины будет важна роль РФ в этом противостоянии. Потому что многие в американском истеблишменте считают, что раз они будут сконцентрированы на борьбе с Китаем, то с Россией лучше дружить или хотя бы осторожно сотрудничать и не вступать в конфронтацию. И для Украины это плохие новости, так как если мы и дальше будем находиться в слабой позиции, то мы можем оказаться разменной монетой в чужой игре.

новости США Новости Китая посол США Дональд Трамп Си Цзиньпин Торговая война Илия Куса Анатолий Октисюк
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:45
Экс-вице-премьер РФ сказал, собирается ли Путин расставаться с властью
20:32
Известный кулинар объяснила, как приготовить шакшуку Видео
20:30
"Баламут и хулиган": журналист ошарашил откровениями Путина о Навальном
20:11
Украинскую телеведущую забросали яйцами на улице
20:02
Зеленский предъявил претензии Минздраву из-за борьбы с коронавирусом
19:54
Виноград: в чем польза сладкого лакомства для здоровья Видео
19:46
Гороскоп для всех на 23 сентября: пополнение кошелька и неожиданные новости
19:44
Враг на десятилетия: как США намерены окончательно задавить Китай
19:36
Точный церковный календарь на октябрь 2020 – когда Покров день 2020
19:31
В ЕС озвучили главное требование к Украине для получения кредита
19:23
Часть Украины накроют грозы: синоптик назвал дату Видео
19:21
Названы главные ошибки при стирке, которые портят вашу одежду Видео
19:00
Коронавирус бьет рекорды: ВОЗ обнародовала тревожную статистику Видео
18:46
Эксперт дал прогноз, чем закончится скандал с утечкой данных об отмывании денег олигархами
18:20
"Выпустил чуму": Трамп публично "выпорол" Китай
18:02
Экс-вице-премьер России намекнул на серьезную угрозу жизни Навального Видео
18:01
Единый билет на все виды транспорта - в Мининфраструктуры рассказали детали
17:29
Эксперт рассказал, какой сигнал Путин подает "ватникам" в Беларуси
17:11
Похудение с помощью воды: сколько пить, чтобы сбросить вес Видео
17:09
Зеленский инициировал создание переговорной площадки по деоккупации Крыма Видео
17:05
В России во время учений разбился истребитель
16:40
"Развратно": Кристина Асмус показала свои сочные виноградины
16:31
Евросоюз готовит санкционный "список Навального" Видео
16:09
Гороскоп на конец сентября: одному знаку Зодиака грозит черная полоса Видео
15:55
Пасынок Кернеса поведал, когда того выпишут из немецкой клиники
15:43
Экс-вице-премьер РФ сказал, почему Навальный не погиб Видео
15:34
В Киеве в "коронавирусной" больнице произошло два суицида за два дня
15:32
Как избавиться от жирных пятен: названы необычные способы Видео
15:30
Будиночок на щастя 3 сезон - начались съемки продолжения сериала
15:06
В Харькове из-за наплыва больных Covid-19 массово увольняются врачи Видео
15:04
СМИ узнали, как Лукашенко зарабатывал на России Видео
14:48
Украинские компании начали переводить сериалы для Netflix Ukraine
14:46
Лидер группы ТИК идет в депутаты: что обещает новый певец в политике Видео
14:25
Виталий Наливкин решает проблемы - что известно о "народном депутате", ставшем звездой YouTube Видео
14:21
"Изнасиловать черепаху": на росТВ депутат побредил о борделе для зоофилов в Европе Видео
13:43
Член Кабмина заболел коронавирусом Видео
13:42
Машина грязнее унитаза: как правильно убирать в автомобиле Видео
13:33
"Война в Украине — война в Европе": Зеленский обратился к странам ООН Видео
13:29
Коронавирус в Украине возьмет высоту в 4400 больных за сутки - НАН Видео
13:22
У сериала Мандалорец будет еще 2 сезона
13:05
Михалков рассказал, что число протестующих в Минске сфальсфицировали на фото Видео
12:36
В Кремле ответили на первое после отравления требование Навального Видео
12:32
В Украине начнут работать над вакциной от Covid-19: в НАН озвучили сроки и проблемы Видео
12:30
Мэр Николаева отрекся от коррупции клятвой на Библии Видео
12:11
День осеннего равноденствия 2020 – что нужно делать и как поздравлять
12:00
В разведке России назвали главную мишень в деле Навального Видео
11:57
Как избавиться от тараканов: 5 лайфхаков Видео
11:53
В семье Сильвестра Сталлоне произошла трагедия
11:48
В учебнике для начальной школы нашли вопиющий ляп про Киев - фото
11:46
Эксперты назвали самые распространенные схемы вымогательства в интернете
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять