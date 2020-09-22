Враг на десятилетия: как США намерены окончательно задавить Китай

США будет считать Китай своим врагом при любом раскладе в Вашингтоне / panthermedia

США отозвали из Китая своего посла, республиканца Терри Бренстеда , которого многие эксперты считали едва ли не последним "мостиком" между американскими и китайскими политическими элитами. Главред узнавал, чего в будущем ждать от противостояния двух государств и к чему готовиться Украине, если США и Китай продолжат выяснение отношений.

"Старый друг китайского народа"

Дважды экс-губернатор штата Айова Терри Бренстед был одним первых иностранных послов, которых назначил Дональд Трамп после своей победы на президентских выборах в 2017 году. Бренстед был оптимальной кандидатурой для этой должности по ряду причин, одной из которых была многолетняя дружба с президентом Китая Си Цзиньпином – политики познакомились еще в 1985 году, когда китайская делегация во главе с Си Цзиньпином, который в то время работал секретарем парткома уезда Чжэндин провинции Хэбэй, впервые посетила Айову.

​Читайте такжеНа этих выборах в США решится судьба всей западной цивилизацииСам Бренстед вскоре после своего назначения надеялся, что "станет важным посланцем между двумя главами государств и поможет достичь благосостояния Китая и США".

И сначала его назначение в Китае одобряли, называя Бренстеда "старым другом китайского народа". Но, несмотря на всеобщее расположение к Бренстеду, и без того непростые отношения между Пекином и Вашингтоном накалились еще сильнее.

С момента назначения посла, администрация Трампа усилила торговую войну и повысила пошлины на китайские товары, тем самым поставив подножку Китаю на пути к превращению в мирового лидера инноваций - увеличение пошлин позволило перекрыть доступ Китая к американским технологиям.

Терри Бренстед, теперь уже бывший посол США в Китае / GettyImages

В продолжение, Трамп запретил китайским компаниям использовать коммуникации США. Так, китайский электронный гигант Huawei и связанные с ним юридические лица оказались в списке компаний, угрожающих национальной безопасности США, из-за чего с ним прекратили сотрудничество ряд ведущих американских IT-компаний.

Читайте такжеИмперия добра наносит удар: почему США побили все горшки с Китаем и при чем тут РоссияЕще одним ударом от США в период работы Бренстеда послом стала критика действий властей Пекина во время протестов в Гонконге, во время которых власти Китая обвинили в ограничении общественных свобод.

Конфликт продолжился и в дипломатической плоскости – так, в июле текущего года госдеп США потребовал от Китая закрыть консульство в Хьюстоне, после чего МИД КНР потребовал от США закрыть генконсульство США в провинции Чэнду и выдворил из Китая ряд американских дипломатов.

Сам Бренстед не удержался от личного укола в сторону китайских властей, несколько дней назад обвинив Китай в распространении коронавируса по миру, что, по его словам, привело к пандемии.

Торговая война и военные вспышки

По словам политического эксперта аналитического центра DemocracyHouse Анатолия Октисюка , США вряд ли станет присылать нового посла в Китай как минимум, до президентских выборов.

А эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса убежден, что Китай будет геополитическим соперником США при любой администрации, независимо от исхода президентских выборов.

"Китай – это один из немногих вопросов, в котором демократы и республиканцы занимают примерно одинаковую позицию. Оба лагеря считают, что это государство, которое сейчас бросает вызов глобальной гегемонии США и это нужно остановить. Потому и администрация Трампа, и потенциальная администрация Байдена будут идти примерно в одном направлении. Меняться могут разве что методы. Для Трампа – это бизнес, двусторонние отношения с упором на максимальное давление и использование торгово-экономических инструментов. При этом в администрации Трампа сейчас находится больше "ястребов", которые не возражают против военного сценарий взаимоотношений с Китаем. У Байдена, возможно, таких ястребов будет меньше и его администрация больше внимания будет уделять коллективному сотрудничеству – многосторонней дипломатии с формированием сложных альянсов, схожих с теми, что были во времена Барака Обамы – например, транстихоокеанского партнерства, из которого вышел Трамп в 2017 году", - считает Куса.

Терри Бренстед и Си Цзиньпин считались давними друзьями, но даже им не удалось улучшить климат во взаимоотношениях между Пекином и Вашингтоном / GettyImages

По его словам, сейчас отношения между странами не выходят за рамки политической и торгово-экономической борьбы - все ограничивается заявлениями или дипломатическими действиями.

"В этой войне вряд ли кто-то победит и, учитывая уровень экономической глобализации, она, скорее, нанесет серьезный экономический ущерб двум странам. При этом велика вероятность прокси-конфликтов, таких, как, например, политический кризис в Гонконге. То же сейчас происходит и на Тайване, куда США продают крылатые ракеты. И теперь Китай будет обязан отреагировать, так как это серьезная милитаризация региона", - говорит Куса, и добавляет, что конфликт между США и Китаем может растянуться как минимум, на следующее десятилетие.

Читайте такжеСША уже безнадёжны, их распад неизбеженНе верит в военное противостояние и Анатолий Октисюк:

"Торговля США и Китая настолько взаимосвязана, что резкая смена баланса приведет к мировому кризису. Нарушение торговых и производственных цепочек уже показало себя во время пандемии, когда Китай закрыл себя на время от всего мира. Потому я не верю в силовое противостояние - это маловероятно, в отличие от торговых войн и дипломатических скандалов, как, например, обвинения в нарушении прав человека или локальные санкции против крупных компаний", - говорит эксперт.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что даже в случае сугубо торговой войны, для Украины будет важна роль РФ в этом противостоянии. Потому что многие в американском истеблишменте считают, что раз они будут сконцентрированы на борьбе с Китаем, то с Россией лучше дружить или хотя бы осторожно сотрудничать и не вступать в конфронтацию. И для Украины это плохие новости, так как если мы и дальше будем находиться в слабой позиции, то мы можем оказаться разменной монетой в чужой игре.