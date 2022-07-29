Танки, Маакедония / скрнишот

Северная Македония передает Украине советские танки Т-72, ​​которые планировали снимать с вооружения в ближайшие годы.

Министерство обороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине танков Т-72 после того, как в соцсетях появились кадры с колонной техники, пишет "Европейская правда".

В оборонном ведомстве отметили, что танки были на вооружении в подразделении, которое вскоре будет расформировано. Решение передать их Украине дополнительно аргументировали тем, что еще через несколько лет эта техника станет устаревшей и ее все равно нужно заменять современной. Сколько танков передается Украине, не уточняется.

Всего, насколько известно, армия Северной Македонии имеет на вооружении около 30 танков Т-72.

Напомним, Британия обещает работать над увеличением военной и гуманитарной помощи для Украины. А британский министр иностранных дел Лиз Трасс утверждает, что пойдет по пути Бориса Джонсона и будет самым большим другом Украины.

Также мы сообщали, что обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

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