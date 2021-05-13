Шведские генералы пригрозили России своей военной силой

Флаг Швеции / globallookpress.com

Армия Швеции способна вести полномасштабную войну с Россией. Об этом заявили генералы, которые входят в состав командования вооруженных сил Швеции. Их цитирует шведское издание Dagens Nyheter.

"Нашего потенциала достаточно, чтобы создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия", — сказал главнокомандующий шведских ВВС Карл-Юхан Эдстрем.

Он добавил, что Москва стала чаще проводить учения, не только более масштабные, но и более сложные. Шведские силы, в свою очередь, будут отрабатывать удары по уязвимым местам потенциального противника во время маневров, сказал военный.

По мнению командующего сухопутными войсками Швеции Карла Энгельбректсона, шведская армия должна готовиться к действиям в стратегически важных областях страны, а также участвовать в совместных учениях с Финляндией.

"Уже сам факт, что у нас есть силы на Готланде, создает много проблем потенциальному противнику", — сказал генерал.

Командующая шведским военным флотом Эва Скуг Хаслум убеждена, что Стокгольм ни при каких обстоятельствах не может остаться в стороне от конфликта НАТО и Российской Федерации.

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