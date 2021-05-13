Шведские генералы пригрозили России своей военной силой

Потенциала Швеции достаточно, чтобы создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия - говорит главком шведских ВВС Карл-Юхан Эдстрем.
Армия Швеции способна вести полномасштабную войну с Россией. Об этом заявили генералы, которые входят в состав командования вооруженных сил Швеции. Их цитирует шведское издание Dagens Nyheter.
"Нашего потенциала достаточно, чтобы создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия", — сказал главнокомандующий шведских ВВС Карл-Юхан Эдстрем.
Он добавил, что Москва стала чаще проводить учения, не только более масштабные, но и более сложные. Шведские силы, в свою очередь, будут отрабатывать удары по уязвимым местам потенциального противника во время маневров, сказал военный.
По мнению командующего сухопутными войсками Швеции Карла Энгельбректсона, шведская армия должна готовиться к действиям в стратегически важных областях страны, а также участвовать в совместных учениях с Финляндией.
"Уже сам факт, что у нас есть силы на Готланде, создает много проблем потенциальному противнику", — сказал генерал.
Командующая шведским военным флотом Эва Скуг Хаслум убеждена, что Стокгольм ни при каких обстоятельствах не может остаться в стороне от конфликта НАТО и Российской Федерации.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии присоединились к высылке российских дипломатов после аналогичного поступка властей Чехии.
- Латвия высылает из страны одного российского дипломата.
- Литва сообщила о высылке двух дипломатов РФ.
- Эстония сообщила о высылке одного сотрудника посольства России в Таллине.