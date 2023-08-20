Столкнулась с Луной: первая за 50 лет межпланетная станция РФ рухнула в космосе

Проект Роскосмоса Луна-25, который был запущен к Луне 11 августа, прекратил свое существование – накануне связь с аппаратом была полностью утрачена.

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Российская Луна-25 потерялась в космосе / Роскосмос

Межпланетная станция Луна-25 страны-агрессора России столкнулась с Луной и прекратила свое существование. Накануне была потеряна связь с аппаратом. Москва "хвалилась" проектом, его называли, мол, первой за практически 50 лет отечественной лунной станцией.

Как сообщили в Роскосмосе, станции Луна-25 больше не существует – она столкнулась с планетой Луна.

"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - сказали в корпорации.

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Известно, что накануне с аппаратом была потеряна связь.

Проект Луна-25 представлялся Россией как первая за почти 50 лет отечественная лунная станция.

Аппарат отправили к Луне 11 августа. Прибыть к южному полюсу спутника земли он должен был 21 августа. В России думали, что станции удастся совершить мягкую посадку и провести контактные исследования лунного грунта на наличие ледяного покрова.

Окончательную причину того, почему Луна-25 сбилась с курса и потерялась в космосе, продолжают выяснять.

Россия провалила высадку на Луну

Издание The Moscow Times пишет, что война против Украины добила космическую отрасль агрессора России, в результате чего усилилось отставание от мировых лидеров. Руководитель Роскосмоса Юрий Борисов ранее говорил об убытках корпорации в размере 50 миллиардов рублей по итогам 2022 года. Компания потеряли на 60% больше, чем в 2021 году.

"С учетом ситуации, сложившейся после 24 февраля, – отказа от ряда международных контрактов, в том числе по поставке двигателей, пусковых услуг, – все усугубилось", - отмечал Борисов.

Кроме того, глава Роскосмоса указывал на плохую организацию работы предприятий и ненадлежащую дисциплину. Компания в связи с "серьезной финансово-экономической ситуацией" сократила 10% сотрудников.

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