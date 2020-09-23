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"Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому": Навальный прокомментировал свое "самоотравление"

23 сентября 2020, 07:35

Французские СМИ писали, что Путин в разговоре с Макроном заявил, что Навальный сам мог принять яд Новичок.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который ранее выдвинул первое требование после отравления, ответил на предположение президента России Владимира Путина о том, что он мог сам отравиться Новичком.

Политик иронично написал в Instagram, что он сам на кухне сварил яд и выпил его в самолете, чтоб "умереть в омской больнице".

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне Новичок. Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно" - вот конечная цель моего хитрого плана", - написал Навальный.

"Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" - добавил он.

Напомним, французская газета Le Monde писала, что российский президент Владимир Путин в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном 14 сентября заявил, что Навальный сам мог принять яд Новичок, из-за которого он впал в кому.

Отравление Навального - что было ранее:

  • 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали в российском городе Омск. Оппозиционер находился в реанимации и впал в кому.
  • Позже политика отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера следы яда из группы Новичок.
  • 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
  • Российские следователи предположили, что одной из версий ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального может быть его увлечение диетами.
  • 7 сентября немецкие врачи сообщили, что Алексей Навальный вышел из комы.
  • 8 сентября американские конгрессмены предложили президенту США Дональду Трампу отреагировать на отравление Алексея Навального так же, как на покушение на Сергея Скрипаля.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул требование РФ относительно отравления Навального. По его словам, РФ должна пролить свет на попытку покушения на оппозиционера с использованием яда класса Новичок.

Алексей Навальный отравление новости России Владимир Путин
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