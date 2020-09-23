"Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому": Навальный прокомментировал свое "самоотравление"

Алексей Навальный / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который ранее выдвинул первое требование после отравления, ответил на предположение президента России Владимира Путина о том, что он мог сам отравиться Новичком.

Политик иронично написал в Instagram, что он сам на кухне сварил яд и выпил его в самолете, чтоб "умереть в омской больнице".

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне Новичок. Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно" - вот конечная цель моего хитрого плана", - написал Навальный.

"Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" - добавил он.

Напомним, французская газета Le Monde писала, что российский президент Владимир Путин в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном 14 сентября заявил, что Навальный сам мог принять яд Новичок, из-за которого он впал в кому.

Отравление Навального - что было ранее: