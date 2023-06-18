"Травма головы и кома": в ФРГ высмеяли фейк РФ о "ранении" Буданова

Немецкий журнал Stern опроверг российскую дезинформацию о том, что на его страницах якобы публиковалась новость о ранении главы ГУР Кирилла Буданова.
"Stern не публиковал подобной новости. Поэтому эта история - не более чем откровенный фейк, очередная фальшивая новость российских пропагандистов", — пишет DW со ссылкой на Stern.
Немецкие журналисты отметили, что последний материал Stern о Буданове датирован 28 февраля этого года. В нем приводилось мнение главы ГУР Украины относительно того, будет ли Китай поставлять оружие Москве.
В то же время 17 июня российские СМИ и пропагандисты начали "цитировать" Stern, якобы Буданов получил травму головного мозга и находится в коме.
При этом россияне рассказывали, что это одно из лучших изданий Германии и в нем "нереально купить публикацию".
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала видео, на котором руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов молча сидит и смотрит в камеру.
"Далее будет... Планы любят тишину", - прокомментировала ролик Маляр.
Напомним, в СБУ предупредили, что ФСБ готовит провокацию против высших военных и политических должностных лиц Украины. По данным спецслужбы, россияне намерены придумать якобы наличие у украинских руководителей российского гражданства.
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