"Травма головы и кома": в ФРГ высмеяли фейк РФ о "ранении" Буданова

РосСМИ и пропагандисты начали "цитировать" Stern, что Буданов якобы получил травму головного мозга.

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В Германии опровергли фейк РФ насчет Кирилла Буданова / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Немецкий журнал Stern опроверг российскую дезинформацию о том, что на его страницах якобы публиковалась новость о ранении главы ГУР Кирилла Буданова.

"Stern не публиковал подобной новости. Поэтому эта история - не более чем откровенный фейк, очередная фальшивая новость российских пропагандистов", — пишет DW со ссылкой на Stern.

Немецкие журналисты отметили, что последний материал Stern о Буданове датирован 28 февраля этого года. В нем приводилось мнение главы ГУР Украины относительно того, будет ли Китай поставлять оружие Москве.

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В то же время 17 июня российские СМИ и пропагандисты начали "цитировать" Stern, якобы Буданов получил травму головного мозга и находится в коме.

При этом россияне рассказывали, что это одно из лучших изданий Германии и в нем "нереально купить публикацию".

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала видео, на котором руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов молча сидит и смотрит в камеру.

"Далее будет... Планы любят тишину", - прокомментировала ролик Маляр.

Напомним, в СБУ предупредили, что ФСБ готовит провокацию против высших военных и политических должностных лиц Украины. По данным спецслужбы, россияне намерены придумать якобы наличие у украинских руководителей российского гражданства.

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