Украинцы, бежавшие из страны из-за войны, начали возвращаться домой

Поезда во Львов и Одессу отправляются с железнодорожного вокзала Перемышля. В каждый из поездов садится около 200 человек.
Война России против Украины заставила многих украинцев покинуть свои дома и выехать за пределы страны. Но спустя месяц после вторжения России люди начали возвращаться домой.
Как пишет издание tvn24.pl, ежедневно поездами во Львов и Одессу возвращаются от ста до трехсот человек.
"В эту группу входят в основном матери с детьми, бежавшие из подвергшейся нападению страны в первые дни вторжения. Они возвращаются, потому что, как они объясняют, там их дом. Несмотря на опасность, они хотят вернуться к своим мужьям и отцам, которые из-за мобилизации не смогли покинуть страну", - пишет издание.
Поезда во Львов и Одессу отправляются с железнодорожного вокзала Перемышля. В каждый из поездов садится около 200 человек - в основном это женщины с детьми, однако среди пассажиров есть и добровольцы, которые едут в нашу страну воевать с русскими солдатами.
Отметим, более 3,7 млн человек выехали за пределы Украины с начала войны, сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что каждый второй киевлянин покинул город из-за войны. Сейчас в столице Украины остается чуть меньше двух миллионов жителей.
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