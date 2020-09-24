УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Узурпатор скоро заплатит": хакеры объявили об ударе по режиму Лукашенко

24 сентября 2020, 15:50

Хакеры утверждают, что заранее об атаке предупреждать не намерены.

лукашенко, инаугурация
Конкретную дать атаки хакеры не называют / Reuters

Хакеры Беларуси пообещали устроить массовую атаку на правящий режим Александра Лукашенко. Конкретную дату программисты не называют, но обещают власти, что удар будет серьезным.

Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала Кибер Партизаны.

Хакеры утверждают, что они специально заранее не будут говорить о конкретной дате хакерской атаки, однако запланировали ее на период с 24 по 30 сентября.

"Тотальная атака: 24.09 - 30.09.2020.Специально не публикуем предупреждения, чтобы не сорвать план. Никто не останется без внимания. А узурпатор скоро заплатит", - подчеркивается в сообщении.

  • Напомним, в среду, 23 сентября, избранный по версии ЦИК Беларуси Александр Лукашенко после тайной инаугурации в Минске, которую в нарушение закона не транслировали в медиа, снова стал президентом страны.
  • Ряд государств Евросоюза, среди которых Германия, Словакия, Литва и Латвия, осудили церемонию и не признали Александра Лукашенко легитимным главой Беларуси.
  • Примечательно, Лукашенко не поздравил с инаугурацией президент России Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин уже несколько раз поздравлял Лукашенко с победой на выборах.
  • Оппозиция Беларуси в связи с инаугурацией Лукашенко объявила с четверга, 24 сентября, общенациональную массовую забастовку в Беларуси. Представители оппозиционных сил призывают присоединиться к акциям рабочих государственных предприятий.

хакерская атака Александр Лукашенко новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «"Узурпатор скоро заплатит": хакеры объявили об ударе по режиму Лукашенко». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:57
Вторая волна Covid-19 в Европе - ученые дали тревожный прогноз
15:52
В Минске закатили истерику из-за непризнания Киевом инаугурации Лукашенко Видео
15:50
"Узурпатор скоро заплатит": хакеры объявили об ударе по режиму Лукашенко Видео
15:40
Гороскоп для всех на 25 сентября: кому грозит оплата кармических долгов Видео
15:31
Как очистить чайник от накипи: дешевые способы Видео
15:29
В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией Видео
15:22
Джеймс Ганн снимает сериал Миротворец для HBO
15:03
У Кравчука анонсировали изменения в Минском процессе из-за Лукашенко Видео
14:59
Врачи указали на 4 ранних признака слабоумия Видео
14:57
В Минске рассказали, как ответят на бойкот Киева Видео
14:35
Фокин объяснился насчет "повстанцев" на Донбассе и перевел стрелки на Порошенко Видео
14:30
Астрологи раскрыли, кто не боится экспериментов в постели
14:11
Отец Тесака сделал заявление об убийстве сына Видео
14:04
Фильм Атлантида представит Украину на Оскаре 2021 Видео
14:00
"Я остаюсь": Ургант затроллил тайную инаугурацию Лукашенко Видео
13:56
В Германии назвали сроки восстановления отравленного Новичком Навального Видео
13:45
Договориться с шахтерами не удалось, предприятие готовят к остановке - заявление администрации КЖРК
13:32
Нереальный КОПец - дата выхода и трейлер полицейской комедии Видео
13:27
Зеленский объявил в Украине вторую волну COVID-19 и дал прогноз о сроках открытия границ Видео
13:24
В Кремле уже "помечтали" о Нобелевской премии для Путина
13:17
Ягоды годжи: похудение, виагра и другие уникальные свойства для здоровья Видео
12:54
Светлана Тарабарова родила и показала первое фото с дочкой
12:44
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
12:42
Одесситам вернули бульвар Жванецкого - Труханов актуально
12:39
"Этой власти не будет": Зеленский дал неожиданный прогноз о будущем Лукашенко Видео
12:30
К Лукашенко в баню возили престарелых проституток – известный модельер Видео
11:57
Лукашенко выдвинул новую претензию Украине и ответил на упреки в тайной инаугурации Видео
11:56
Ученые назвали главную причину пандемии коронавируса Видео
11:36
Синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом
11:32
Вышел первый официальный трейлер сериала Хелстром 2020 Видео
11:31
Скандал в Нацгвардии: бойцам выдали пайки с личинками Видео
11:25
Как Лукашенко превратился в мирового изгоя и что это значит для Украины
11:24
Как российские пропагандисты опозорились на "военных учениях" мнение Фото
11:10
Грудное вскармливание: 13 невероятных преимуществ для здоровья Видео
11:00
Коронавирус в Украине 24 сентября: за сутки выздоровело рекордное число пациентов Видео
10:59
Ляшко предупредил о локдауне из-за COVID-19: когда власти примут жесткие меры Видео
10:56
Джиджи Хадид родила и показала трогательное фото дочки
10:37
Коронавирус убил еще одного маленького украинца Видео
10:35
Отберут половину пенсии: в ПФУ рассказали, кто может лишиться части выплат Видео
10:32
В ЕС резко ответили на инаугурацию Лукашенко и поставили Минску условие Видео
10:16
Путинская система исчерпала все источники и начала пожирать сама себя мнение
09:55
В Беларуси объявили стачку и готовят новый марш против "крысиной хунты" Лукашенко Видео
09:50
Врач назвала причины роста количества инфицированных Covid-19 Видео
09:19
Зеленский объяснил, сколько еще мучиться из-за COVID-19 Видео
09:13
Чего ждать от курса доллара в 2021 году: аналитик озвучил два сценария
08:41
Жара или грозы: какой прогноз погоды сегодня достался Украине Видео
08:36
Расплата за 2019-й: оппозиция готовится отомстить Зеленскому на осенних выборах мнение
08:00
В Британии коронавирусом специально заразят тысячи людей Видео
07:39
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
07:15
Ольга Бузова случайно показала голую грудь на видео Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять