"Узурпатор скоро заплатит": хакеры объявили об ударе по режиму Лукашенко

Хакеры утверждают, что заранее об атаке предупреждать не намерены.
Хакеры Беларуси пообещали устроить массовую атаку на правящий режим Александра Лукашенко. Конкретную дату программисты не называют, но обещают власти, что удар будет серьезным.
Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала Кибер Партизаны.
Хакеры утверждают, что они специально заранее не будут говорить о конкретной дате хакерской атаки, однако запланировали ее на период с 24 по 30 сентября.
"Тотальная атака: 24.09 - 30.09.2020.Специально не публикуем предупреждения, чтобы не сорвать план. Никто не останется без внимания. А узурпатор скоро заплатит", - подчеркивается в сообщении.
- Напомним, в среду, 23 сентября, избранный по версии ЦИК Беларуси Александр Лукашенко после тайной инаугурации в Минске, которую в нарушение закона не транслировали в медиа, снова стал президентом страны.
- Ряд государств Евросоюза, среди которых Германия, Словакия, Литва и Латвия, осудили церемонию и не признали Александра Лукашенко легитимным главой Беларуси.
- Примечательно, Лукашенко не поздравил с инаугурацией президент России Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин уже несколько раз поздравлял Лукашенко с победой на выборах.
- Оппозиция Беларуси в связи с инаугурацией Лукашенко объявила с четверга, 24 сентября, общенациональную массовую забастовку в Беларуси. Представители оппозиционных сил призывают присоединиться к акциям рабочих государственных предприятий.
Автор: Андрей Ганжа