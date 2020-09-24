"Узурпатор скоро заплатит": хакеры объявили об ударе по режиму Лукашенко

Конкретную дать атаки хакеры не называют / Reuters

Хакеры Беларуси пообещали устроить массовую атаку на правящий режим Александра Лукашенко. Конкретную дату программисты не называют, но обещают власти, что удар будет серьезным.

Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала Кибер Партизаны.

Хакеры утверждают, что они специально заранее не будут говорить о конкретной дате хакерской атаки, однако запланировали ее на период с 24 по 30 сентября.

"Тотальная атака: 24.09 - 30.09.2020.Специально не публикуем предупреждения, чтобы не сорвать план. Никто не останется без внимания. А узурпатор скоро заплатит", - подчеркивается в сообщении.