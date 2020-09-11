В Беларуси завели дело против оппозиционера, который сбежал в Украину

В Беларуси завели дело против Кравцова / УНИАН

В Беларуси отрыли уголовное дело против секретаря Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова, которого подозревают в хищениях.

Об этом сообщил старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько, передает Белта.

"В настоящее время департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по ч.4 ст 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение, путем злоупотребления служебными полномочиями", - сказал Дунько.

По его словам, с участием Кравцова были проведены нелегальные операции по отмыванию и обналичиванию средств.

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При этом Дунько отметил, что у Департамента финансовых расследований возникли вопросы к деятельности отдельных представителей координационного совета, которых подозревают в коррупционных преступлениях.

По данным КГК, хищения имели якобы были совершены в то время, когда Кравцов был одним из руководителей ООО "Архитектурное бюро 35" и параллельно - заместителем директора ОАО "Минский часовой завод".