В Беларуси завели дело против оппозиционера, который сбежал в Украину

У Департамента финансовых расследований возникли вопросы к деятельности отдельных представителей координационного совета, которых подозревают в коррупционных преступлениях.
В Беларуси отрыли уголовное дело против секретаря Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова, которого подозревают в хищениях.
Об этом сообщил старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько, передает Белта.
"В настоящее время департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по ч.4 ст 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение, путем злоупотребления служебными полномочиями", - сказал Дунько.
По его словам, с участием Кравцова были проведены нелегальные операции по отмыванию и обналичиванию средств.
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При этом Дунько отметил, что у Департамента финансовых расследований возникли вопросы к деятельности отдельных представителей координационного совета, которых подозревают в коррупционных преступлениях.
По данным КГК, хищения имели якобы были совершены в то время, когда Кравцов был одним из руководителей ООО "Архитектурное бюро 35" и параллельно - заместителем директора ОАО "Минский часовой завод".
- Напомним, в Беларуси в начале августа прошли президентские выборы 2020. После того, как стало известно, что в избирательной гонке с огромны отрывом лидирует Александр Лукашенко, страну охватили массовые акции протеста.
- Оппозиция Беларуси и ее сторонники не согласны с результатами выборов, они требуют перемен.
- Силовики жестко расправлялись с активистами.
- Лукашенко заявил, что был "избран народом" и не собирается бросать или отдавать власть.